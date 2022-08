Musk vs Twitter: Jack Dorsey citato in giudizio

Nuova puntata dello scontro tra Elon Musk e Twitter che avrà (forse) il suo epilogo al termine delle udienze previste a partire dal 17 ottobre. Dopo aver accusato l’azienda californiana di frode, il team legale di Musk ha citato in giudizio Jack Dorsey, in quanto l’ex CEO di Twitter deve consegnare alcuni documenti che proverebbero l’errore di calcolo degli account fasulli.

Dorsey aveva appoggiato Musk

Musk ha deciso di rinunciare all’acquisizione di Twitter, dopo aver offerto 44 miliardi di dollari (54,20 dollari per azione). Secondo il CEO di Tesla e SpaceX, la percentuale di account fasulli o bot indicata nella documentazione (meno del 5%) è falso. Musk ritiene che sia almeno pari al 10% degli utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU).

Per sostenere questa tesi, il team legale dell’uomo più ricco del mondo ha citato in giudizio due ex dirigenti di Twitter. Si tratta di Kayvon Beykpour e Bruce Falck, entrambi licenziati dall’attuale CEO Parag Agrawal. Ora è il turno di Jack Dorsey. L’ex CEO è stato quindi coinvolto nello scontro legale perché sarebbe in possesso di importanti documenti.

Gli avvocati di Musk cercano le prove che il numero di account fasulli è superiore a quello dichiarato da Twitter. Jack Dorsey aveva appoggiato l’acquisizione da parte di Musk, ma non ha mai commentato lo scontro legale in atto. I due miliardari hanno diversi interessi in comune, tra cui le criptovalute. In base ai numerosi tweet scambiati, Musk e Dorsey sembravano amici. Ora forse non lo saranno più. Su questo sito è possibile trovare tutti i documenti pubblici inviati dai team legali di Musk e Twitter.