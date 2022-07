Musk denuncia Twitter, udienze dal 17 ottobre

Elon Musk ha presentato una denuncia contro Twitter. Il CEO di Tesla e SpaceX ha chiesto al tribunale di non divulgare il documento, ma è probabile la pubblicazione di una versione modificata che nasconde le informazioni più riservate. Intanto la giudice Kathaleen McCormick del Delaware Court of Chancery ha comunicato che le udienze del processo inizieranno il 17 ottobre.

Scontro senza esclusione di colpi

Elon Musk aveva sottoscritto un accordo di acquisizione il 25 aprile, ma l’8 luglio ha comunicato che non avrebbe completato la transazione perché Twitter non ha rispettato i termini, negando l’accesso ai dati che avrebbero permesso di determinare il numero esatto di account fasulli. L’azienda californiana ha quindi denunciato Musk per violazione dell’accordo.

A questo punto è iniziato il tira e molla sulla data di inizio del processo. Twitter voleva cominciare entro settembre, mentre gli avvocati di Musk avevano chiesto di posticipare le udienze a febbraio 2023. Dopo aver scelto il mese di ottobre, la giudice Kathaleen McCormick del Delaware Court of Chancery ha stabilito la data esatta. I cinque giorni di udienze inizieranno il 17 ottobre e termineranno il 21 ottobre, come avevano chiesto gli avvocati di Musk.

Il consiglio di amministrazione di Twitter ha intanto fissato un meeting durante il quale gli azionisti dovranno esprimere il loro voto sull’acquisizione. Musk ha risposto con una contro-denuncia, ma al momento non sono noti i contenuti. Il CEO di Tesla e SpaceX è stato denunciato anche da un azionista di Twitter. Un certo Luigi Crispo, che possiede 5.500 azioni, ha chiesto al giudice di imporre la conclusione della transazione e un risarcimento danni per le perdite dovute alla diminuzione del valore delle azioni.