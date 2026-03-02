 MWC 2026: Lenovo svela notebook e console del futuro
Lenovo ha svelato tre concept (ThinkBook Modular AI PC, Yoga Book 3D e Legion Go Fold) che anticipano il possibile futuro per notebook e console.
Lenovo ha mostrato tre prodotti innovativi al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Si tratta di concept che anticipano possibili dispositivi del futuro. ThinkBook Modular AI e Yoga Book Pro 3D sono notebook per produttività e creazione di contenuti. Legion Go Fold è invece uno schermo pieghevole che può essere utilizzato per notebook o console portatile.

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

Il ThinkBook Modular AI PC Concept è un notebook con due schermi e tastiera staccabile. Oltre allo schermo principale da 14 pollici (fisso) c’è uno schermo secondario da 14 pollici che può essere collegato magneticamente alla cover oppure collegato alla porta USB Type-C e posizionato accanto al notebook su un cavalletto. Può infine sostituire la tastiera per ottenere un dispositivo dual screen.

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept

I due display OLED touch hanno una risoluzione di 3840×2400 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il notebook integra un processore Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Oltre alla porta USB Type-C fissa ci sono due porte modulari per USB Type-C, USB Type-A e HDMI. Non è noto se il ThinkBook Modular AI PC Concept diventerà un prodotto commerciale.

Lenovo Yoga Book 3D Concept

Lo Yoga Book 3D Concept è invece un notebook con due schermi OLED touch. Quello secondario è posizionato al posto della tastiera e può essere utilizzato come pannello degli strumenti per i contenuti mostrati sul display principale. Quest’ultimo supporta la conversione da 2D a 3D tramite intelligenza artificiale. Per la visione 3D non servono occhiali.

Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept

La fotocamera RGB consente di interagire con i contenuti (rotazione, zoom e altro) muovendo la mano in aria. Il notebook integra un processore Intel Core Ultra 7 e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070. Non sono note le altre specifiche.

Lenovo Legion Go Fold Concept

Il Legion Go Fold Concept è uno schermo POLED espandibile. A riposo ha una diagonale di 7,7 pollici e può diventare il display di una console portatile collegando due controller ai lati.

Estendendo il display si ottiene una diagonale di 11,6 pollici. Con un orientamento verticale si può giocare su una metà, mentre sull’altra metà è visibile un video o una guida. Con l’orientamento orizzontale si possono collegare i controller su tutti i lati. Rimuovendo i controller e collegando la tastiera wireless si ottiene la modalità laptop. I due controller possono essere uniti per ottenere un gamepad. Il controller destro può essere usato anche come mouse verticale.

Lenovo Legion Go Fold Concept

Le specifiche principali sono: processore Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM e 1 GB di storage. Non è noto se arriverà sul mercato.

Pubblicato il 2 mar 2026

Luca Colantuoni
2 mar 2026
