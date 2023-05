myPOS, spedizione gratuita su tutti i terminali POS

È un ottimo momento per acquistare il tuo primo POS o cambiare quello che hai già in dotazione. La piattaforma myPOS, infatti, lanciato una speciale offerta: acquistando qualsiasi terminale dallo shop online, otterrai la spedizione gratuita in via promozionale per un periodo di tempo limitato.

Sono inclusi nella promozione tutti i POS:

myPOS Go 2 , POS portatile e leggero;

, POS portatile e leggero; myPOS Go Combo , lettore di carte autonomo con dock di ricarica e stampa;

, lettore di carte autonomo con dock di ricarica e stampa; myPOS Pro , presentiamo il nuovo terminale POS più potente di sempre;

, presentiamo il nuovo terminale POS più potente di sempre; myPOS Cassa Mini , registratore di cassa telematico;

, registratore di cassa telematico; myPOS Carbon , robusto smart POS con stampante;

, robusto smart POS con stampante; myPOS Slim, POS Android con scanner di codici a barre.

Ecco perché scegliere myPOS

Con myPOS hai a disposizione un terminale wireless ultra moderno, in grado di accettare ogni tipo di pagamento: contactless, banda magnetica e Chip&Pin. Puoi contare anche sul massimo della flessibilità, dal momento che i POS funzionano in autonomia, senza che sia necessario connetterli ad altri dispositivi. In più, tutti i dispositivi myPOS sono dotati di una SIM dati 3G e 4G gratuita. La maggior parte è dotata anche di Bluetooth e Wi-Fi.

Chi sceglie myPOS ha a disposizione anche un conto aziendale completamente gratuito e multivaluta, con IBAN dedicato, su cui vengono accreditati istantaneamente tutti i ricavi. Associata al conto anche una Carta Visa Business gratuita, abilitata ad acquisti e prelievi. La caratteristica principale di tutti i terminali è la totale assenza di canone mensile o annuale: gli unici costi che l’esercente deve sostenere sono quelli della commissione per transazione.

I prezzi variano a seconda del terminale scelto. Il più economico è myPOS Go 2, portatile e leggero, a 39 euro: perfetto per chi cerca un buon terminale a prezzo contenuto. Gli altri dispositivi oscillano tra i 189 e i 990 euro a seconda delle caratteristiche, funzioni e servizi aggiuntivi che forniscono. Scegli il tuo POS dallo shop online myPOS: la spedizione è gratuita ancora per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.