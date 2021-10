Namecheap FastVPN: solo 0,86 euro/mese (sconto 83%)

Namecheap è nota soprattutto per i suoi servizi di web hosting, ma l'azienda californiana offre anche diverse soluzioni di sicurezza, tra cui la FastVPN. Gli utenti possono attualmente sfruttare la promozione che permette di sottoscrivere l'abbonamento per un anno ad un prezzo molto basso: solo 0,86 euro/mese.

FastVPN permette di nascondere il vero indirizzo IP (e quindi la posizione geografica) del dispositivo attraverso una rete di oltre 1.000 server in oltre 50 paesi. Namecheap afferma che la sua VPN consente di navigare in assoluto anonimato, bloccare il tracciamento online, impedire a malintenzionati di rubare dati tramite reti WiFi pubbliche, accedere ai siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche dei principali servizi di streaming.

FastVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV e console. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Gli utenti possono scegliere i protocolli più comuni (dipende dal sistema operativo): OpenVPN, L2TP, PPTP, SSTP e IKEv2.

Non c'è nessuna limitazione sulla larghezza di banda ed è possibile ottenere assistenza tecnica in qualsiasi momento. L'azienda statunitense offre un mese gratis agli utenti che desiderano testare la VPN prima dell'acquisto. L'abbonamento per un anno è attualmente disponibile a 0,86 euro/mese (sconto 83%). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.