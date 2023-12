NASA Psyche trasmette un video dallo spazio profondo

Lo scorso 11 dicembre, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno visto sullo schermo di un computer il video del gatto Taters di un dipendente. Non è stato trasmesso in streaming dai server di YouTube, ma è arrivato da una distanza di circa 31 milioni di Km dalla Terra, grazie al sistema Deep Space Optical Communications (DSOC) installato sulla sonda Psyche.

Trasmissione laser dallo spazio profondo

A bordo della sonda Psyche, che raggiungerà l’asteroide 16 Psyche nel 2029, c’è anche il sistema Deep Space Optical Communications (DSOC) che sfrutta laser ad infrarossi per la comunicazione ottica a banda larga. Il protagonista del video, caricato prima del lancio avvenuto il 13 ottobre, è il gatto Taters che cerca di catturare un puntatore laser. La lunghezza è di 15 secondi, mentre la risoluzione è 4K (Ultra HD).

Il video, trasmesso da un strumento del DSOC denominato flight laser transceiver, ha impiegato circa 101 secondi per raggiungere la Terra da circa 31 milioni di Km. La massima velocità raggiunta è 267 Mbps, quindi superiore a quelle delle connessioni FTTC terrestri.

Il risultato finale è stato ottenuto per gradi. I primi test del sistema di trasmissione laser sono iniziati il 14 novembre. Nella notte del 4 dicembre sono state raggiunte le velocità di 62,5, 100 e 267 Mbps in download per un totale di 1,3 TB di dati scaricati. Il successo ottenuto dimostra che si possono trasmettere dati da una lunghissima distanza. Un simile sistema potrebbe essere usato dagli astronauti che arriveranno su Marte.