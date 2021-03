Nasce oggi la nuova Famiglia Fiat 500 Hey Google

Affianca due icone quali la Fiat 500 ed il logo Google ed immediatamente si sprigiona la fantasia attorno alla nuova Famiglia 500 Hey Google che l’azienda di automotive annuncia oggi sul mercato.

Famiglia Fiat 500 Hey Google

Design, iconicità, ma anche connettività ed intelligenza di bordo per un mix che strizza chiaramente l’occhio ad un pubblico che vive l’auto come un luogo da vivere e con cui interagire. Più di un mezzo di trasporto, molto di più: un habitat fatto di infotainment, di simbiosi tra auto e utente, un modo di essere prima ancora che di viaggiare.

Dall’incontro nasce la serie speciale che, grazie all’integrazione tra Mopar Connect e l’Assistente Google nell’Action “My Fiat”, consente al cliente di connettersi alla propria auto da remoto anche quando non è a bordo. Utilizzando la propria voce, il proprietario dell’auto potrà chiedere e ricevere informazioni sulla vettura e interagire con essa attraverso lo smartphone o utilizzando il Google Nest Hub, lo smart display incluso nel Welcome kit che il cliente riceve al momento dell’acquisto di un modello della Famiglia 500 Hey Google per una connettività semplice ed innovativa, capace di semplificare i gesti quotidiani.

Un qualsiasi strumento di interazione vocale (ivi compresa l’intera linea Nest) è quanto sufficiente, quindi, per poter interagire con l’auto, chiedendo informazioni o impartendo comandi. “E dal momento che tutto, in questa serie speciale, è stato pensato per rendere ancora più facile l’uso della tecnologia della propria auto“, racconta FIAT, “non poteva mancare un Welcome Kit che si riceve al momento dell’acquisto: all’interno della shopper firmata Hey Google il dispositivo Nest Hub da personalizzare con la cornice dedicata 500, così come la cover della chiave e una lettera di benvenuto con i semplici quattro passaggi da seguire per completare il set up e iniziare a interagire con la propria auto“.

Tre le declinazioni possibili:

Fiat 500 Hey Google

Fiat 500X Hey Google

Fiat 500L Hey Google

Già dal solo nome è facile identificare le caratteristiche delle tre linee, che ricalcano l’anima consolidata della gamma Fiat 500, con l’aggiunta di quelli che sono i servizi evocati dalla formula magica “Hey Google“. Il Web e l’automotive si sposano così in un modo decisamente originale, andando oltre la mera integrazione tecnologica, fino a fondere i brand in una commistione reciproca profonda.

I prezzi partono da 12.500 euro grazie agli incentivi statali e al finanziamento FCA Bank. Hey Google, quale scelgo?