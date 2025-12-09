Natale 2025: Ecovacs, robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzi shock, ecco le offerte da non perdere

Il Natale si avvicina e, insieme ai preparativi, arrivano anche alcune delle offerte più interessanti dell’anno dedicate alla smart home. Ecovacs lancia una selezione di sconti esclusivi sui suoi robot più richiesti: dal top di gamma DEEBOT X11 OMNICYCLONE ai versatili T80 BLACK e T50 BLACK, fino ai modelli specializzati come W2S OMNI e il lava-vetri Winbot MINI Grey.

Le riduzioni arrivano fino al 60% rispetto al prezzo di listino, rendendo queste promo un’occasione perfetta per affrontare le pulizie pre-feste con più comodità e meno stress. Pavimenti più puliti, vetri brillanti e un aiuto concreto in casa: la gamma Ecovacs in sconto permette di ottenere tutto questo senza investire cifre elevate.

Se stai valutando un upgrade o vuoi fare un regalo utile e tecnologico, questo è senza dubbio il momento giusto: le scorte potrebbero terminare rapidamente e i prezzi torneranno presto a salire.

Ecovacs DEEBOT X11 OMNICYCLONE

Prezzo scontato: 899,00 € (da 1.299,00 €). Risparmio di circa 31 %.

Questo modello rappresenta il top di gamma di Ecovacs. Combina aspirazione potentissima — fino a 19.500 Pa con tecnologia BLAST — con un sistema di lavaggio avanzato, grazie al mocio OZMO ROLLER 2.0 e alla stazione autonoma che svuota la polvere automaticamente (senza sacchetti) e cura la pulizia del mop.

La stazione base, secondo fonti indipendenti, consente al robot di coprire fino a 1.000 m² in un solo ciclo senza interruzioni, ideale per appartamenti grandi o villette.

Oltre alla potenza e alla pulizia profonda, X11 è pensato per chi cerca comodità totale: il sistema automatico lava, ricarica, svuota e asciuga — praticamente senza interventi da parte tua.

Se vuoi il meglio per pulire casa senza muovere un dito, questo è il robot da tenere d’occhio.

Ecovacs DEEBOT T80 OMNI

Prezzo scontato: 499,00 € (da 1.099,00 €). Un risparmio che arriva fino al 55 % rispetto al listino.

Questo modello è un’ottima via di mezzo: offre aspirazione fino a 18.000 Pa, mocio con spazzola OZMO ROLLER e sistema ZeroTangle 3.0, che evita grovigli su peli e capelli — un plus per chi ha animali o pavimenti con capelli lunghi.

La funzione lavapavimenti con acqua calda (fino a 75 °C) e la capacità di gestire tappeti lo rendono un perfetto tuttofare per la pulizia quotidiana.

Per chi desidera un robot potente e versatile senza spendere troppo, T80 OMNI è un’offerta davvero interessante.

Ecovacs DEEBOT T50 OMNI: potenza smart e lavaggio avanzato al miglior prezzo

Il DEEBOT T50 BLACK è uno dei robot più equilibrati dell’intera gamma Ecovacs, e con il prezzo promo di 399,00 € (invece di 799,00 €) diventa una delle offerte più forti del periodo natalizio. È progettato per gestire sia l’aspirazione che il lavaggio con un livello di precisione superiore rispetto ai modelli della stessa fascia. La potenza di aspirazione raggiunge 11.000 Pa (dato ufficiale Amazon), sufficiente per rimuovere briciole, polvere e peli su qualsiasi superficie, mentre il sistema OZMO Turbo 2.0 assicura un lavaggio efficace con movimenti oscillanti ad alta frequenza.

La navigazione AIVI 3D garantisce una mappatura spaziale rapida e un aggiramento preciso degli ostacoli, ideale per chi vive in ambienti ricchi di oggetti o con animali domestici. La base OMNI gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio e asciugatura del mop, riducendo al minimo la manutenzione quotidiana. Per chi cerca un robot intelligente, potente e facile da gestire, T50 BLACK è una scelta estremamente competitiva.

Ecovacs W2S OMNI: lavavetri intelligente per finestre e vetri senza sforzo

Ecovacs W2S OMNI, in offerta a 549,00 € (da 599,00 €), è un robot pensato esclusivamente per la pulizia di vetri, specchi, box doccia e superfici verticali in vetro, non per pavimenti. Usa la tecnologia TruEdge™ con panni rotanti e nebulizzazione a triplo ugello per eliminare polvere, macchie e aloni, garantendo una superficie uniforme e brillante. ECOVACS US+1

La base multifunzione rende semplice la ricarica e il mantenimento del dispositivo, mentre i sistemi di sicurezza anti-caduta e la pianificazione intelligente del percorso lo rendono adatto a finestre alte o difficili da raggiungere. Amazon Italia+1

È quindi la soluzione ideale per chi ha molte vetrate in casa o vuole un risultato professionale sul vetro senza dover salire su scale o usare prodotti manuali.

Ecovacs Winbot MINI Grey: il robot lava-vetri compatto che raggiunge anche gli angoli più difficili

Il Winbot MINI Grey, ora a 249,00 € (da 299,00 €), è un dispositivo pensato per chi vuole eliminare definitivamente la fatica di pulire vetri, specchi, box doccia e superfici verticali. Grazie alla tecnologia di aderenza intelligente e ai sensori multipli di rilevamento bordo, il robot è in grado di muoversi in modo sicuro anche su finestre senza cornice.

Il sistema di pulizia a doppio panno combina frizione, pressione e aspirazione per rimuovere impronte, residui di calcare e sporco atmosferico. La gestione tramite telecomando lo rende semplice da usare anche per utenti non esperti, mentre il cavo anticaduta con sicurezza certificata garantisce stabilità anche su superfici alte.

Winbot MINI Grey è perfetto per appartamenti con molte finestre, uffici domestici, vetri alti difficili da raggiungere e soprattutto per chi vuole un risultato brillante senza rischi e senza fatica.

Questi modelli rappresentano la soluzione ideale per chi vuole rendere la pulizia domestica più semplice, senza investire cifre elevate. Ottimi per appartamenti di medie dimensioni, seconde case o come secondo robot per zone specifiche della casa.

Chi dovrebbe considerare queste offerte adesso

Se vivi in un appartamento medio o grande, hai animali, bambini o semplicemente vuoi evitare di perdere tempo con aspirapolvere e mop, la gamma Ecovacs in offerta ora ti consente di automatizzare quasi tutta la pulizia quotidiana con un solo acquisto.

Il modello X11 è perfetto per chi cerca prestazioni top e manutenzione minima. Il T80 è un balance ideale tra prezzo e potenza. I modelli più economici rappresentano un ottimo compromesso per chi vuole iniziare a sperimentare con i robot aspirapolvere senza spendere troppo.

Con il risparmio reale generato dallo sconto e il tempo che recuperi, l’investimento si ripaga in poche settimane.

Affrettati, le offerte terminano presto

Le offerte natalizie Ecovacs sono temporanee e valide da 08/12/2025 al 12/12/2025 (per Winbot MINI Grey la promo parte il 02/12). Se vuoi assicurarti un Natale più pulito e rilassato, con pavimenti sempre perfetti e senza fatica, adesso è il momento giusto per acquistare.