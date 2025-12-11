Natale Apple: tutte le offerte Amazon perfette da mettere sotto l'Albero

Quest’anno fai o fatti un regalo speciale. Scegli un prodotto Apple se ne hai la possibilità e rendi le feste ancora più fantastiche. Grazie alle offerte in corso su Amazon, ci sono tante occasioni da non perdere. Magari realizzi il sogno nel cassetto approfittando di ribassi importanti che ti permettono di risparmiare veramente tanto. Insomma, la magia delle feste si fa sentire a tutta forza. Non solo i prodotti di punta ma anche gli accessori come Watch e auricolari Bluetooth.

Senza indugio, le migliori offerte legate ai prodotti di Casa Cupertino sono:

Apple AirPods 4, disponibili a soli 99 euro con sconto del 34%.

iPad con chip A16,disponibile a soli 339 euro con sconto del 13%.

iPad Air 11″ con chip M3, disponibile a soli 549 euro con sconto del 18%.

AirTag in confezione da 4 pezzi, disponibile a soli 79 euro con sconto del 39%.

Apple Watch SE 3 GPS, disponibile a soli 229 euro con sconto del 18%.

iPhone 17 Pro da 256GB, disponibile a soli 1249 euro con sconto del 7%.

MacBook Air 13″ con chip M4, disponibile a soli 888,99 euro con sconto del 23%.