 Natale Apple: tutte le offerte Amazon perfette da mettere sotto l'Albero
Le offerte di Amazon si rinnovano e questa volta sui prodotti Apple: realizza ogni sogno questo Natale.
Tecnologia
Le offerte di Amazon si rinnovano e questa volta sui prodotti Apple: realizza ogni sogno questo Natale.

Quest’anno fai o fatti un regalo speciale. Scegli un prodotto Apple se ne hai la possibilità e rendi le feste ancora più fantastiche. Grazie alle offerte in corso su Amazon, ci sono tante occasioni da non perdere. Magari realizzi il sogno nel cassetto approfittando di ribassi importanti che ti permettono di risparmiare veramente tanto. Insomma, la magia delle feste si fa sentire a tutta forza. Non solo i prodotti di punta ma anche gli accessori come Watch e auricolari Bluetooth.

Senza indugio, le migliori offerte legate ai prodotti di Casa Cupertino sono:

Apple AirPods 4, disponibili a soli 99 euro con sconto del 34%.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

99,00149,00€-34%
Vedi l’offerta

iPad con chip A16,disponibile a soli 339 euro con sconto del 13%.

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11”, 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento

339,00389,00€-13%
Vedi l’offerta

iPad Air 11″ con chip M3, disponibile a soli 549 euro con sconto del 18%.

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

549,00669,00€-18%
Vedi l’offerta

AirTag in confezione da 4 pezzi, disponibile a soli 79 euro con sconto del 39%.

Apple AirTag in confezione da 4

79,00129,00€-39%
Vedi l’offerta

Apple Watch SE 3 GPS, disponibile a soli 229 euro con sconto del 18%.

Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia – S/M

229,00279,00€-18%
Vedi l’offerta

iPhone 17 Pro da 256GB, disponibile a soli 1249 euro con sconto del 7%.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

1.249,001.339,00€-7%
Vedi l’offerta

MacBook Air 13″ con chip M4, disponibile a soli 888,99 euro con sconto del 23%.

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

888,991.149,00€-23%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
11 dic 2025
