A Natale, regalati la privacy con NordVPN

Arrivano le feste e, molto spesso, trovare un regalo per i nostri cari non è semplice.

In questi casi, optare per un qualcosa di realmente utile può essere un modo per fare centro, con un pensiero che verrà senza ombra di dubbio apprezzato.

Nel caso di chi naviga abitualmente online, sia via PC che attraverso smartphone e/o tablet, una VPN può essere un’ottima idea.

Poter navigare online senza stress infatti, è un qualcosa che non va sottovalutato. D’altro canto, hacker e cybercriminali non vanno in vacanza e, in occasione delle feste natalizie non rallentano le loro attività.

A tal proposito dunque, anche chi è alla ricerca di un piccolo presente per sé stesso può trovare in tale soluzione una scelta ideale.

In questo contesto, scegliere NordVPN vuol dire proporre il provider più affermato tra i tanti presenti sul mercato. Questa idea regalo poi, è ancora più vantaggiosa viste le recenti promozioni che riguardano questo servizio.

NordVPN: uno sconto per festeggiare al meglio il Natale

Perché NordVPN è un regalo di Natale (e non solo) così utile e interessante?

I motivi che hanno sancito il successo di questa piattaforma sono molteplici. L’ampio utilizzo della crittografia, per esempio, denota standard di sicurezza elevatissimi.

A rendere ancora più apprezzabile il servizio è l’infrastruttura, costituita da 5.500 server ad alta velocità presenti in 57 diverse nazioni. Ciò comporta sia maggiore possibilità di proteggere la propria privacy, sia una banda così prestante da garantire massime prestazioni per la riproduzione in streaming.

Con un singolo account poi, NordVPN consente di proteggere fino a 6 dispositivi in contemporanea. Una flessibilità da non sottovalutare, visto che così è possibile proteggere un’intera famiglia e i relativi dispositivi.

Sempre in ottica duttilità poi, va calcolato che NordVPN va a coprire diverse tipologie di device, dai PC Windows ai Mac, incluse le più comuni piattaforme mobile (iOS e Android).

E il costo? In occasione del Natale, NordVPN ha deciso di dare un netto taglio al prezzo.

Questa VPN infatti è disponibile con il 55% di sconto rispetto al prezzo di listino del piano biennale. Ciò si traduce con un costo di appena 3,69 euro al mese.

