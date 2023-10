Naviga in segreto e risparmia con CyberGhost VPN

CyberGhost è una VPN affidabile che offre protezione totale della privacy durante la navigazione su internet. È compatibile con diversi dispositivi e non traccia, condivide o vende i dati degli utenti.

Utilizza la crittografia AES a 256 bit per proteggere il traffico internet e la posizione dell’utente. I suoi server in diverse parti del mondo consentono di accedere a contenuti senza limiti territoriali.

La velocità di questo servizio è ampiamente riconosciuta in questo settore, la quale consente di guardare contenuti in streaming, giocare online ininterrottamente e scaricare file di grandi dimensioni.

È uno dei servizi VPN più veloci sul mercato e permette di guardare film in streaming, scaricare file di grandi dimensioni e giocare online senza interruzioni. Attualmente, e per un periodo limitato, la VPN è a prezzo speciale per i nuovi utenti.

CyberGhost: una VPN potente e conveniente

Il servizio CyberGhost offre piani a pagamento che includono la politica No Log per proteggere la privacy dell’utente al 100%. Puoi installare la VPN su 7 dispositivi diversi e il servizio ha server in 100 paesi e più di 115 località.

Per aumentare la sicurezza, viene offerta una funzione di monitoraggio ID Guard gratuita che invia notifiche in caso di violazione di e-mail o password.

L’assistenza CyberGhost è disponibile 24/7. I prezzi dei piani includono 11,99 euro al mese per il piano mensile, 6,99 euro al mese per il piano di 6 mesi e 2,11 euro al mese per il piano biennale con uno sconto dell’82% sul prezzo originario e 3 mesi gratuiti aggiuntivi.

Durante il mese della privacy digitale, gli utenti che sottoscrivono un abbonamento di due anni (con tre mesi gratuiti) riceveranno anche 500 GB di archiviazione su pCloud per un anno, l’accesso a CyberGhost Privacy Guard e l’accesso a CyberGhost ID Guard.

Il servizio offre anche una garanzia di rimborso. Se non sei soddisfatto, puoi richiedere un rimborso totale entro 45 giorni dall’attivazione (14 giorni per gli abbonamenti mensili). In alternativa, puoi provare gratuitamente la VPN per 24 ore prima di decidere di sottoscrivere l’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.