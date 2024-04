Naviga in sicurezza a prezzi convenienti: SurfShark VPN da 2€

L’argomento sicurezza online è sulla bocca di tutti. Questo perché garantire la privacy dei propri dati e proteggersi dalle minacce informatiche è diventato fondamentale per chiunque navighi sul web. In questo contesto, le VPN si stanno affermando come strumenti fondamentali. Tra le numerose opzioni disponibili, SurfShark VPN è sinonimo di efficacia e, soprattutto, di prezzi convenienti.

Questa VPN offre una varietà di piani tariffari pensati per tutti, con sconti vantaggiosi che permettono di navigare in sicurezza risparmiando. Attualmente, è possibile sottoscrivere l’abbonamento SurfShark a soli 2,29€ al mese, prezzo scontato dell’85% su quello di listino. Questa promozione include anche due mesi gratuiti di servizio.

Prezzi convenienti sulla VPN di SurfShark: ecco perché approfittarne

Oltre al prezzo conveniente, SurfShark vanta una serie di caratteristiche:

Crittografia avanzata: impiega protocolli di crittografia all’avanguardia per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati e garantire la massima sicurezza durante la navigazione online.

impiega per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati e garantire la massima sicurezza durante la navigazione online. Zero log policy: non conserva alcun registro delle tue attività online, tutelando la tua privacy in modo assoluto.

non conserva alcun registro delle tue attività online, tutelando la tua privacy in modo assoluto. Rete di server globale: con oltre 3.200 server in 65 paesi , SurfShark ti permette di accedere a contenuti geo-bloccati e bypassare le restrizioni geografiche con facilità.

con , SurfShark ti permette di accedere a contenuti geo-bloccati e bypassare le restrizioni geografiche con facilità. Funzionalità aggiuntive per la sicurezza: offre una serie di funzionalità aggiuntive per la sicurezza, come il kill switch automatico e la protezione contro i malware.

Quindi, se sei alla ricerca di una VPN affidabile, sicura e conveniente, SurfShark rappresenta la scelta ideale. Con i suoi prezzi accessibili e le sue numerose funzionalità, questa VPN ti permette di navigare in internet in tutta tranquillità, senza rinunciare alla privacy e alla sicurezza dei tuoi dati. Approfitta subito della promozione in corso e sottoscrivi l’abbonamento SurfShark a soli 2,29€ al mese. Fallo subito, però, perché l’offerta è a tempo molto limitato.