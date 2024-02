Naviga sicuro: CyberGhost VPN a solo 2,19€

Dopo l’ultima notizia di un furto di dati sei alla ricerca di una soluzione che possa proteggerti. I cyber attacchi, il phishing e molte altre minacce digitali stanno crecendo a dismisura perché sempre più persona hanno accesso al web, per questo proteggere i propri dati personali è sempre più importante. Ecco che CyberGhost VPN può fare al caso tuo, una soluzione one-stop che promette non solo di salvaguardare la tua privacy digitale ma anche di offrire una protezione robusta per tutti i tuoi dispositivi, accompagnata da un’assistenza clienti senza pari.

CyberGhost VPN: protezione per tutti i tuoi dispositivi con un solo abbonamento

In un mondo dove la maggior parte di noi possiede più di un dispositivo connesso, la necessità di proteggere ogni singolo dispositivo è fondamentale. CyberGhost VPN ti permette di connettere fino a 7 dispositivi simultaneamente con una sola sottoscrizione. Che tu stia navigando sul tuo laptop, guardando serie TV sullo smart TV, o giocando online sulla tua console, CyberGhost VPN ti copre. La compatibilità estesa include dispositivi Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco, smart TV e router.

Parlando di protocolli di sicurezza CyberGhost VPN usa sistemi all’avanguardia. Con la crittografia AES a 256 bit, lo split tunneling e il kill switch, sei protetto su tutti i fronti. Queste funzionalità assicurano che la tua connessione sia blindata contro attacchi esterni, proteggendoti su Wi-Fi pubblici, contro il tracciamento online e molto altro. Praticamente avrai un bodyguard digitale personale che vigila costantemente sulla tua sicurezza online.

Lato privacy CyberGhost VPN si impegna a mantenere il tuo anonimato online. Con una politica rigorosa No-Log e la sua sede in Romania, un paese lontano dall’Alleanza 5/9/14-Eyes, i tuoi dati rimangono privati e sicuri. Questo significa che non devi preoccuparti che le tue attività online vengano monitorate o registrate, offrendoti la libertà di navigare, giocare, e guardare contenuti in streaming con la massima tranquillità. Tutte queste funzionalità sono accompagnate da un supporto clienti continuo, garantito 24/7 tramite chat ed e-mail. E il prezzo? Con l’abbonamento biennale (più due mesi gratis), paghi solo 2,19 € al mese.

Con queste caratteristiche CyberGhost VPN è un’ottima scelta per proteggere la tua vita digitale. Visita ora il sito, ottieni la tua VPN e metti al sicuro la tua privacy.

