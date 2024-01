Navigare in sicurezza: come una VPN protegge i tuoi dati online

Navigare in sicurezza è l’obiettivo di tutti gli utenti del web: sia da smartphone che da computer, quando si accede a Internet c’è sempre da fare i conti con il rischio del tracciamento della propria attività e della sottrazione dei propri dati.

Poter accedere a Internet in sicurezza è un diritto di tutti: il modo migliore per evitare il tracciamento e mettere al sicuro i propri dati è affidarsi a una VPN. Non tutte le VPN vanno bene: è fondamentale scegliere un servizio che protegga il traffico dati con la crittografia e adotti una politica no log, aggiungendo strumenti per la protezione dati.

A soddisfare tutti questi requisiti è NordVPN, che viene considerata la migliore VPN sul mercato. Con NordVPN è possibile accedere a una connessione illimitata, con la protezione garantita dalla crittografia del traffico dati e l’aggiunta del sistema Threat Protection, che rileva e blocca il software malevolo, i tentativi di phishing e di sottrazione di dati. NordVPN, inoltre, adotta una politica no log per l’attività dell’utente.

Per accedere a NordVPN basta puntare sull’offerta in corso: la VPN costa 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale. In alternativa, è possibile ripiegare sul piano annuale oppure su quello mensile. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Navigare in sicurezza con NordVPN: come fa la VPN a proteggere i dati dell’utente

Con NordVPN è possibile accedere a vari strumenti per la protezione dei dati e per la navigazione in sicurezza:

la VPN adotta una crittografia di nuova generazione che consente di mettere al sicuro i dati anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica

Attualmente, NordVPN è in offerta: la VPN costa 3,99 euro al mese ma con 2 euro in più è possibile aggiungere 1 TB in cloud e il password manager. Lo sconto è garantito dal piano biennale. C’è anche il piano annuale con un costo di 4,99 euro al mese oppure il piano mensile.

Per scoprire tutte le promozioni basta seguire il link qui di sotto.

