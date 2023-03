Navigazione in incognito? Non è efficace se vuoi proteggere la tua privacy

La navigazione in incognito, offerta dalla pressoché totalità di browser, viene spesso utilizzata con la convinzione che protegga la privacy dell’utente.

Nota anche come navigazione privata in alcuni contesti, questa pratica prevede la creazione di una sessione temporanea del browser, in cui le attività non vengono archiviate sul computer. Di fatto, questa funzione impedisce la memorizzazione di cookie e informazioni simili. Tutto ciò è utile, ma non sufficiente.

I maggiori pericoli rispetto alla privacy sono legati alle iscrizioni a piattaforme come social network e simili. Qui, quando si accettano le policy (troppo spesso senza leggere) si cedono di fatto informazioni private a chi eroga il servizio.

Il risultato è che, anche l’utente più cauto, in anni di attività online cede i propri dati a centinaia e centinaia di aziende.

Navigazione in incognito non basta: ecco come tutelare i tuoi dati privati

Navigare in incognito non è sufficiente, così come anche le VPN hanno un peso specifico limitato.

Anche questi strumenti, molto utili nel contesto dell’anonimato digitale, non possono intervenire sui dati che il singolo utente digita in fase di iscrizione su una piattaforma di qualunque tipo.

A risultare particolarmente utile in questo contesto è invece un servizio come Incogni. Questa piattaforma, infatti, agisce in maniera automatica, individuando i dati dell’iscritto sui vari data broker in circolazione e chiedendo la rimozione degli stessi.

Non solo: Incogni interviene periodicamente, controllando che i dati personali non siano raccolti nuovamente dalle piattaforme adibite a tale scopo.

In questo modo è possibile agire in maniera approfondita, contrastando anche un fenomeno preoccupante come quello del furto delle identità digitali che, negli ultimi anni, è sempre più comune in rete.

A rendere ancora più interessante Incogni è l’attuale promozione che riguarda tale servizio.

Si parla del 50% di sconto sul piano annuale, il che consente di ottenere tutta la protezione di questo strumento per soli 6,49 euro al mese.

