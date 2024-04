NBA, Sixers-Heat: come vederla in streaming dall'estero

Il primo incontro del play-in NBA a Est si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, con protagonisti i Sixers e i Miami Heat: la squadra vincitrice accede direttamente ai play-off come settima forza, mentre chi perde avrà un’ultima occasione per partecipare alla post-season nella sfida contro la vincente tra Bulls e Hawks. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Se invece si risiede o si è in vacanza all’estero, le cose sono un po’ diverse: come forse già saprai, i contenuti di NOW sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche; l’unica soluzione efficace è attivare una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione da un altro Paese. Una delle migliori è NordVPN, il cui piano di due anni è in promo a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro.

Play-in NBA: come vedere Sixers-Heat in streaming dall’estero

Per vedere l’incontro del play-in NBA Sixers-Heat in streaming dall’estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN. Una volta completata l’iscrizione al servizio, basta connettersi a un server VPN italiano per sbloccare la visione non solo dei contenuti di NOW ma anche di tutte le altre piattaforme streaming.

Il pass Sport di NOW offre l’accesso completo a tutto lo sport in diretta e on-demand di Sky. In questo momento è in promozione a 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi, invece di 14,99 euro al mese.

Per quanto riguarda invece la VPN, ti confermiamo che in Italia e all’estero il punto di riferimento è NordVPN, che si distingue dalla concorrenza per l’eccellente esperienza streaming offerta e le funzionalità esclusive per la sicurezza e la privacy degli utenti. L’ultima promozione in corso consente di attivare il piano di due anni in offerta a 3,69 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio gratis.

Infine, ricordiamo l’appuntamento di stanotte per la visione di Sixers-Heat, con la palla a due in calendario all’una di notte (ora italiana) di giovedì 18 aprile. Diretta televisiva su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW.