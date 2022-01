Ne compri uno in sconto e tre li regala IObit

La stagione festiva è anche la stagione dei regali, soprattutto in casa IObit, che per celebrare l'inizio del nuovo anno, ha deciso di offrire a tutti una incredibile possibilità. Acquistando infatti il software Advanced SystemCare 15 PRO con l'80% di sconto, si avrà automaticamente diritto a tre programmi aggiuntivi in maniera completamente gratuita. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa effettivamente saranno in grado di offrire all'utente finale.

Ottimizzazione avanzata per il PC e non solo con IObit

Partiamo quindi dal software protagonista dell'intera offerta. Advanced SystemCare 15 PRO è un programma capace di pulire e massimizzare le prestazioni di un qualsiasi computer. Può essere scaricato gratuitamente nella sua versione di prova, oppure acquistato con uno sconto incredibile dell'80%.

In più, come anticipato, saranno inclusi in regalo ulteriori tre software, ovvero: IObit Uninstaller 11 PRO, per rimuovere facilmente qualsiasi programma o applicazione senza lasciare alcuna traccia o file, Smart Defrag 7 PRO, per accedere ai propri file in maniera più rapida, e anche Protect Folder, molto utile per proteggere tutte le proprie password in un unico posto sicuro.

Torniamo ora ad Advanced SystemCare 15 PRO per capire nello specifico di cosa si tratta. Questo opera sostanzialmente in tre ambiti diversi del PC: pulizia, privacy, velocità di navigazione e performance generali. Tutti questi quattro elementi potranno essere ottimizzati singolarmente sulla base di precedenti scansioni, oppure, più semplicemente, utilizzare la potente scansione AI messa a disposizione da IObit.

Questa analizzerà automaticamente tutto il PC, alla ricerca di file ed elementi spazzatura che potrebbero rallentare il computer. La suddetta diagnosi potrà inoltre essere eseguita automaticamente, così da ottenere regolarmente le prestazioni migliori offerte dal computer.

Qualora si volesse provare la versione gratuita, si potrà approfittare soltanto di un'accelerazione della connessione internet e delle prestazioni del computer molto basica. Saranno invece esclusi: protezione contro i virus, pulizia profonda del PC, supporto tecnico, cura programmata, aggiornamento software automatico, blocco dei tracciamenti online, protezione della privacy e molto altro. Tutto ciò sarà infatti esclusivo della versione a pagamento, accessibile da un singolo dispositivo.

Sarà inoltre disponibile anche la versione per 3 PC in contemporanea ad un prezzo leggermente più alto, ma dotato di uno sconto maggiore.