Neanche 150€ per questo monitor gaming: Curvo, 27" e FULL HD

Spesa minima e resa massima per il tuo nuovo monitor Gaming. Metti sulla scrivania un prodotto eccellente che soddisfa ogni gusto ed è ideale per un setup entry level. Firmato CRUA ti offre un pannello curvo da 27 pollici con prestazioni ottime e con una serie di caratteristiche da non sottovalutare. Lo acquisti a soli 144,39€ su Amazon sfruttando uno sconto del 10% sul prezzo di listino, non è chissà cosa ma rende comunque il prezzo più dolce.

Monitor Gaming CRUA: un bel prodotto di cui andare fieri

Il monitor gaming CRUA è un prodotto che rende ogni ora in compagnia dei tuoi giochi preferiti ideale e fluida. Questo modello si adatta perfettamente a chi sta cercando o creando un setup di ultima generazione ma che permette di ridurre i costi complessivi.

In modo particolare, il dispositivo è caratterizzato da un pannello LCD di 27 pollici e curvo. La risoluzione Full HD viene abbinata a un refresh rate fissato a 200Hz e a un tempo di risposta da 1ms. La fluidità e i movimenti appaiono così naturali da stupirti quando lo utilizzi la prima volta. Ma un’altra variabile da non sottovalutare sono i colori che in questo caso sono basati su gamma sRGB con un potenziale del 99%.

Aggiunte come il Flicker Free e la protezione con filtro luce blu non mancano all’appello.

Il piede di appoggio ha un vantaggio integrato ossia permette di inclinare e orientare il monitor a piacimento. Per quanto riguarda la connettività, invece, sul pannello posteriore torvi entrate HDMI e DisplayPort.

A soli 144,39€ su Amazon, il monitor da gaming firmato CRUA con pannello da 27″ curvo e in Full HD è un acquisto semplice e sicuro. Se sei interessato, collegati ora in pagina e aggiungilo al carrello per risparmiare istantaneamente il 10%.

