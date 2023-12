Nel 2024 impara le lingue con Mondly: ottieni uno sconto del 95%

Se tra i propositi per l’anno nuovo c’è anche quello di imparare una nuova lingua, allora non perdere la promozione Mondly che ti permetterà di accedere a 41 lingue a vita spendendo s0lo 99,99 euro invece di 1999,99. Uno sconto del 95% che renderà l’apprendimento di una lingua un investimento accessibile, con un solo acquisto.

Perché scegliere Mondly?

Mondly è un’applicazione pluripremiata che vanta oltre 110 milioni di download. L’innovazione è il fulcro della sua funzionalità: questa app, infatti, combina esercizi di conversazione, riconoscimento e lezioni in realtà aumentata per offrirti un’esperienza di livello superiore rispetto alla concorrenza.

Con Mondly, scienza neurale si fonde con tecnologia all’avanguardia per consentirti di imparare nuove lingue ancora più rapidamente. Acquistando Mondly in promozione limitata, avrai accesso a tutte le lingue disponibili – sono ben 41 – ma anche a Mondly Kids per coinvolgere i più piccoli, lezioni in realtà aumentata con Mondly AR, test e contenuti Pearson e altro ancora.

Mondly si impegna per la perfezione delle pronunce e degli accenti. Grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti, imparerai a parlare con sicurezza e fluidità. In più, il chatbot dotato di riconoscimento vocale ti offre l’opportunità di esercitarti in conversazioni reali, rendendo l’apprendimento delle lingue un’esperienza ancora più coinvolgente.

A differenza delle altre applicazioni concorrenti, Mondly ti consente di imparare tramite lezioni nella tua lingua madre. Un’opzione personalizzata che faciliterà il tuo percorso di apprendimento, contribuendo a rendere Mondly ancora più conveniente e accessibile.

In occasione del nuovo anno, non perdere l’opportunità di imparare tutte le lingue che desideri grazie a Mondly. La promozione esclusiva e a tempo limitato ti permetterà di risparmiare il 95% e accedere a 41 lingue a vita – oltre a tutti i contenuti della piattaforma – a soli 99,99 euro anziché 1999,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.