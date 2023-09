NeN: prezzo luce e gas bloccato e NOW TV per 1 anno

Negli ultimi mesi i costi della fornitura di luce e gas sono aumentati sempre di più. Le offerte convenienti (a prezzo fisso) sono ormai un ricordo sbiadito per la maggior parte degli utenti. I prezzi sono ormai tutti indicizzati e spesso le brutte sorprese arrivano con la bolletta. Tuttavia, esiste sempre l’eccezione alla regola. Si tratta di NeN, fornitore di energia green e conveniente, che offre ai nuovi clienti la certezza del prezzo fisso bloccato per 12 mesi. La rata viene poi aggiornata ogni anno sulla base dei consumi effettivi del cliente e del nuovo prezzo della materia prima. In ogni caso potrai disdire il proprio contratto (anche cinque minuti dopo averlo firmato) senza pagare alcuna penale.

NeN: non solo conveniente, ma anche green e trasparente

NeN è un’azienda che si prende cura dell’ambiente. Tutta l’energia elettrica acquistata deriva da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il gas, la società compensa le emissioni di gas venduto finanziando progetti di responsabilità sociale d’impresa, in partnership con LifeGate. NeN ti permette inoltre di monitorare sempre i tuoi consumi in tempo reale grazie a Robo, un piccolo dispositivo da installare in casa. Oltre ad essere sempre aggiornato su quanto consumi, Robo monitora lo stato di salute dei tuoi elettrodomestici e ti offre consigli per risparmiare, il tutto tramite l’app di NeN.

Non è tutto qui. Se passi a NeN entro il 20 ottobre, potrai anche approfittare della fantastica promozione che ti offre l’abbonamento a NOW TV per un anno intero. Grazie al servizio streaming di Sky potrai guardare show seguitissimi come “X Factor” o “Pechino Express”, serie TV come “House of the Dragon” o “The Last of Us”, ma anche film in anteprima come “Black Adam” o “Super Mario – Il film”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.