NeN Sconto Benvenuto: 4€ in meno al mese

NeN è forse uno dei pochi fornitori di Luce e Gas che innanzitutto ti offre uno sconto di benvenuto e poi ti fissa il prezzo per 12 mesi a seconda dei tuoi consumi. Il gestore che fa parte del Gruppo A2A ti fornisce Energia e Gas in abbonamento con prezzo bloccato per 1 anno.

Nello specifico, dunque, vediamo assieme la proposta di questo fornitore innovativo e smart.

NeN Sconto Benvenuto: ecco come funziona

Come detto all’inizio, scegliendo questo fornitore è possibile ricevere uno sconto di Benvenuto del valore di 4 euro per 12 mesi. NeN è un fornitore che blocca il prezzo di Luce e Gas per ben 12 mesi e funziona proprio come un abbonamento. La spesa mensile è fissa per il primo anno.

È possibile sin da subito capire quale sarà la vostra spesa annua mensile. Vi basterà infatti caricare la bolletta del vostro attuale gestore e attendere il preventivo del fornitore in tempo reale.

In pratica, la spesa mensile è sempre la stessa mese per mese e può variare a seconda dei consumi. Al termine del periodo con prezzo bloccato, NeN ridiscuterà assieme a voi il prezzo a seconda dei consumi annui. Questo significa che potrebbe anche diminuire e non necessariamente aumentare. Inoltre, anche con questo gestore non sono presenti vincoli.

I dettagli

Oltre al fatto del prezzo bloccato, NeN ha altri punti cardine. Vediamoli assieme:

Cifra mensile di abbonamento bloccata per 12 mensilità, senza alcuna sorpresa;

per 12 mensilità, senza alcuna sorpresa; Luce e Gas con prezzo indicizzato;

Semplicità, trasparenza e soprattutto gestione smart delle utenze;

Energia derivante da fonti rinnovabili certificate;

certificate; Senza sprechi di carta

Inoltre, per voi lettori di Punto Informatico, abbiamo riservato uno sconto di 4 euro per 12 mesi grazie alla Promo ScontoNeN di Benvenuto.

