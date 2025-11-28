NESCAFÉ DOLCE GUSTO Genio S: in ufficio rende chiunque felice (65€)

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Genio S è la macchinetta perfetta da mettere in ufficio (ma anche a casa). Rende tutti i colleghi felici perché fa un caffè espresso da leccarsi i baffi ma anche tante altre bibite da sorseggiare in questi mesi freddi. Geniale e anche piccola nelle dimensioni per non essere di troppo. Al Black Friday di Amazon è scontata del 26%. Se la vuoi,acquistala subito a soli 65,49 euro e non fartela scappare.

Una macchinetta come NESCAFÉ DOLCE GUSTO Genio S ha un potenziale enorme. Invece di acquistare un modello che eroga semplicemente caffè, questo dispositivo è ideale per esaudire ogni voglia. Funziona con le classiche capsule del marchio (ne esistono anche di compatibili) e il suo range varia dalla tazzina di espresso alla cioccolata calda che tanto desideravi. Le dimensioni sono compatte e grazie al suo serbatoio da 0,8L non sei sempre lì a doverlo riempire di continuo. Disponibile in colorazione antracite, persino alla vista è bella a vedersi non risultando un mappazzone né in casa né in ufficio.

Come si usa? È semplicissimo. Scegli la capsula che preferisci, infilala nel vano, chiudi lo sportello ed il gioco è fatto. Come vedi, sulla parte frontale c’è un piccolo display con cui poter regolare la lunghezza dell’erogazione. Non sai qualche devi utilizzare? Le capsule hanno un piccolo disegno con il livello indicato ma sei sempre libero di poterlo personalizzare. C’è poi la funzione Hot&Cold che ti consente di sfruttare la macchinetta tutto l’anno. Il suo sistema innovativo, nello specifico, ti offre erogazioni fredde così anche in estate hai qualcosa di gustoso da bere senza dover sudare!

Comprala a soli 65,49 euro su Amazon. La NESCAFÉ DOLCE GUSTO Genio S è la macchinetta di cui non fare a meno e scontata del 26% al Black Friday è un piccolo affare.