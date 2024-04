Nessun abbonamento: con Mondly accedi a 41 lingue PER SEMPRE (-95%)

Nell’ampio panorama delle applicazioni che promettono di insegnarti le lingue, una si distingue per la sua efficacia, innovazione e riconoscimento a livello internazionale: parliamo di Mondly, che ha recentemente lanciato una promozione limitata da non perdere. Con uno sconto del 95%, potrai infatti ottenere l’accesso PER SEMPRE a tutte le 41 lingue disponibili, al prezzo di soli 99,99 euro anziché 1999,99 euro, come da listino. Ma non è tutto: con questa offerta speciale, ottieni anche l’accesso gratuito a due app esclusive – Mondly AR e Mondly Kids.

Vantaggi che ti faranno amare Mondly

Combinando esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, Mondly offre un’esperienza di apprendimento senza pari: in pochissimo tempo imparerai a parlare come fossi un madrelingua. Il suo approccio innovativo ha reso l’applicazione particolarmente popolare e ora conta, infatti, oltre 125 milioni di utenti, in tutto il mondo. Ciò le ha permesso di ottenere anche riconoscimenti da Facebook e Apple.

La promozione in corso non riguarda soltanto l’app principale. Acquistando il piano a vita, infatti, avrai anche l’accesso illimitato e gratuito a Mondly Kids e Mondly AR, che arricchiranno ulteriormente la tua esperienza di apprendimento. Nello specifico, Mondly Kids è progettato per i più piccoli, offrendo un ambiente divertente e interattivo per avvicinare i bambini alle lingue in modo naturale fin dalla tenera età. Mondly AR, invece, porta l’apprendimento delle lingue a un livello completamente nuovo utilizzando la realtà aumentata per creare esperienze coinvolgenti e immersive.

Ma cosa rende Mondly così efficace? La risposta sta nella sua combinazione di solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia. Grazie a questa fusione, Mondly è in grado di accelerare il processo di apprendimento delle lingue, consentendoti di progredire più velocemente. Questo è il momento giusto per imparare una nuova lingua, grazie alla promozione Mondly: ottieni uno sconto del 95% e accedi per sempre a tutte le 41 lingue disponibili, alle applicazioni gratuite e a tutte le risorse incluse per soli 99,99 euro. Non dovrai sottoscrivere nessun abbonamento, né sostenere costi extra.