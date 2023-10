Netflix: il 39% degli utenti pronti a cancellare l'abbonamento

Netflix non è più quello di una volta. La piattaforma di streaming, che ha dominato il mercato negli anni 2010 e ha conquistato milioni di utenti con le sue serie originali, sta ora affrontando una crisi di fiducia. Tra le cause, ci sono la cancellazione di molte serie amate dal pubblico, l’introduzione di limiti alla condivisione dell’account, la sperimentazione di abbonamenti con pubblicità e, soprattutto, l’aumento dei prezzi. Queste scelte hanno suscitato il malcontento e la delusione degli utenti.

A inizio anno, Netflix ha aumentato gli abbonamenti in tutto il mondo, provocando la rabbia e lo scontento dei suoi clienti. Ma non basta: secondo alcune fonti, il gigante dello streaming starebbe pensando di alzare ancora i prezzi nei prossimi mesi. Un’idea folle, secondo uno studio dell’istituto CivicScience, che prevede una fuga di massa degli utenti se ciò dovesse accadere.

Gli utenti minacciano di abbandonare Netflix se i prezzi aumentano ancora

Secondo un sondaggio di CivicScience, condotto su oltre 4.000 persone, solo il 50% degli abbonati attuali sarebbe disposto a mantenere i pacchetti Standard o Premium senza pubblicità in caso di un ulteriore rincaro. Si potrebbe supporre che gli altri opterebbero per il pacchetto con pubblicità, ma si tratta di una minoranza. Infatti, il 39% dichiara che cancellerebbe il proprio abbonamento se i prezzi aumentassero ancora.

Uno dei fattori che mina la fiducia degli utenti in Netflix è la crescente concorrenza nel mercato dello streaming. Tuttavia, secondo CivicScience, la causa principale della fuga degli abbonati è l’inflazione, che sta erodendo il potere d’acquisto degli americani (e non solo!). Infatti, il 33% degli intervistati ha affermato di aver già ridotto, o di avere intenzione di ridurre, la spesa mensile per i servizi di streaming. Questa percentuale è in costante crescita da gennaio. “Inoltre, la quota mensile di coloro che hanno quattro o più abbonamenti allo streaming è scesa tra settembre e ottobre, proseguendo una tendenza al ribasso registrata nel corso dell’anno”, rileva l’istituto.