Netflix: come nascondere i contenuti visti

Qualcuno ha utilizzato il tuo account Netflix per lo streaming di un film che non avreste mai guardato? Ti sei concesso una serata di relax in compagnia di una serie leggera e ora la piattaforma continua a suggerirtene di simili? Un modo per nascondere i contenuti visti ed eliminarli dalla propria cronologia di visualizzazione c’è, anche se non accessibile in modo semplice e intuitivo come dovrebbe.

Come nascondere i contenuti visti su Netflix

La procedura da seguire è riportata nel Centro Assistenza del servizio. È anzitutto necessario accedere alla pagina Account, poi selezionare il proprio profilo e in seguito la voce “Attività di visione contenuti”. Ci si trova così di fronte a una schermata di questo tipo.

Un click sull’icona “Nascondi dalla cronologia di visione” a fianco del titolo è quello che stiamo cercando. In seguito, compare un messaggio.

Se non guardi nuovamente *** entro 24 ore non apparirà più tra i titoli di Netflix che hai guardato e non sarà più utilizzato per suggerirti altri contenuti.

A fondo pagina c’è anche un più radicale “Nascondi tutti” per fare una pulizia generale e tornare ad aver un account immacolato.

Le novità in arrivo su Netflix

Netflix potrebbe rendere il procedimento più semplice e accessibile dall’interfaccia principale della piattaforma, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Chissà che non rientri tra le novità in arrivo prossimamente, insieme a quelle studiate per monetizzare la condivisione degli account e gli abbonamenti economici con pubblicità.

Nei giorni scorsi abbiamo provato a immaginare come potrebbe diventare il servizio, ampliando il suo raggio d’azione ben oltre i confini dell’ambito streaming. Nel mirino della società è già finito da tempo il gaming. Non è da escludere nemmeno l’ottenimento di licenze per la trasmissione dello sport in diretta. Tra coloro che invocano il cambiamento anche Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo già intenzionato ad acquistare Twitter.