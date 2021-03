Netsons: web hosting per tutte le tasche

Tra i migliori servizi di hosting c’è sicuramente quello offerto da Netsons, un’azienda italiana con sede a Pescara. Gli utenti possono scegliere diversi piani in base alle loro necessità. Attualmente ci sono varie offerte che consentono di aprire e gestire un sito web con pochi euro al mese.

Netsons: web hosting per tutti

L’offerta per utenti privati e PMI comprende quattro piani che si differenziano principalmente in base al numero di siti supportati (e quindi in base alle risorse dedicate), allo spazio di storage e al numero di database. Tutti includono un dominio gratuito, certificato SSL, supporto HTTP/2 e antivirus/antispam/antimalware.

Il piano Hosting Web 10 per un sito web offre 10 GB di spazio, un database MariaDB/MySQL e 5 caselle di posta. Il piano Hosting Web 100 per un sito web offre 100 GB di spazio, 10 database MariaDB/MySQL e 10 caselle di posta. Il piano Hosting Web 500 per 5 siti web offre 500 GB di spazio, 50 database MariaDB/MySQL e 50 caselle di posta. Infine, il piano Hosting Web 1000 per 20 siti web offre 1.000 GB di spazio, 100 database MariaDB/MySQL e 100 caselle di posta.

I prezzi sono 2,20 euro/mese + IVA (Hosting Web 10), 3,10 euro/mese + IVA (Hosting Web 100), 6,84 euro/mese + IVA (Hosting Web 100) e 13,93 euro/mese + IVA (Hosting Web 1000).

Chi cerca prestazioni maggiori può sottoscrivere l’abbonamento ad altri quattro piani: Hosting SSD 10, Hosting SSD 30, Hosting SSD 50 e Hosting SSD 100. In questo caso le principali differenze sono lo spazio su SSD e il numero di siti web, in quanto tutti (ad eccezione del piano base) offrono un numero illimitato di database e caselle di posta.

I prezzi sono 3,34 euro/mese + IVA (Hosting SSD 10), 5,99 euro/mese + IVA (Hosting SSD 30), 10,18 euro/mese + IVA (Hosting SSD 50) e 18,69 euro/mese + IVA (Hosting SSD 100).