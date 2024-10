Neuralink curerà i dolori alla schiena e al collo?

Non molto tempo fa, l’idea di un impianto cerebrale in grado di restituire la vista o di controllare i computer con il pensiero era materia di fantascienza. Oggi è una realtà tangibile. Tra le aziende del settore, Neuralink di Elon Musk è certamente la più nota. A marzo 2024 ha presentato un video impressionante che mostra il primo paziente che gioca a Civilization IV grazie a Telepathy, il chip connesso al suo tessuto cerebrale, ma tecnicamente, le possibilità sono infinite.

Il miliardario si è affrettato a dire che il chip potrebbe restituire la vista ai ciechi, anche se gli esperti hanno subito frenato il suo entusiasmo, nonostante Blindsight abbia ricevuto l’approvazione della FDA.

Nel corso di una recente conferenza, è tornato sull’aspetto potenzialmente universale dell’impianto: “Penso che la stragrande maggioranza delle malattie o dei problemi cerebrali possa essere riparata con un dispositivo Neuralink“, ha affermato, prima di fare l’esempio di una crisi epilettica, che, a suo dire, il chip potrebbe arrestare rapidamente. Nel frattempo ha avuto una nuova idea.

Reagendo al suo stesso intervento, ha scritto su X: “Sono sempre più convinto che @Neuralink dovrebbe dare priorità alla produzione di un impianto in grado di eliminare il dolore alla schiena e al collo. [Migliorerebbe notevolmente la felicità delle persone quando sono sveglie e la qualità del loro sonno“.

I am increasingly convinced that @Neuralink should prioritize making an implant that can eliminate back & neck pain.

Would greatly improve people’s happiness while awake, as well as enhance quality of sleep.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2024