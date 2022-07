Nexi e Microsoft per digitalizzare l'economia

È una stretta di mano importante quella annunciata oggi, che lega Nexi e Microsoft in una collaborazione strategica. L’obiettivo dichiarato è quello di spingere l’innovazione nell’ambito dei pagamenti digitali. Così facendo, si contribuirà a guidare la digitalizzazione di PMI, aziende, Pubblica Amministrazione e istituzioni finanziarie in tutta Europa.

Pagamenti digitali: Nexi e Microsoft insieme

La partnership siglata tra le due realtà offrirà soluzioni verticali per rispondere a esigenze specifiche. Da quelle di tipo one-stop-to-digital per le piccole imprese alle infrastrutture di pagamento sicure e scalabili cloud based, fino al servizio dei cittadini per gli enti pubblici, passando dall’ottimizzazione delle operazioni di pagamento e di cassa, senza dimenticare la promozione di nuovi scenari digital native mirati ai clienti delle istituzioni finanziarie. Questo il commento di Paolo Bertoluzzo, CEO del Gruppo Nexi.

La partnership strategica con Microsoft è la dimostrazione della forza dell’unione di competenze a carattere fortemente locale nel settore dei pagamenti con una dimensione europea. Siamo orgogliosi di poter supportare un player globale come Microsoft nell’aumentare la presenza locale in mercati strategici attraverso le nostre soluzioni di pagamento digitale. È una testimonianza concreta della nostra capacità di unire scala europea, soluzioni best-in-class e profonda conoscenza dei contesti locali. Riteniamo che l’investimento congiunto in questa partnership potrà accelerare la digitalizzazione dei pagamenti in Europa e la nostra cloud transformation. L’accordo tra Microsoft e Nexi, soprattutto, consentirà a PMI, aziende, pubblica amministrazione e istituzioni finanziarie di poter contare su soluzioni innovative e su maggiore flessibilità ed efficienza. Sfruttando anche le funzionalità di Azure, Nexi potrà inoltre accelerare l’integrazione delle funzionalità di pagamento nelle piattaforme software e diventare così il preferred payment partner degli ISV.

Stretta di mano per l’e-commerce

L’accordo prevede inoltre che Nexi svolga il ruolo di provider dei pagamenti digitali per l’e-commerce del gruppo di Redmond. Avverrà in diversi paesi: Italia, Danimarca, Svezia e Norvegia. Di seguito le parole di Ralph Haupter, Presidente Microsoft EMEA.

L’innovazione dei pagamenti digitali consente esperienze più semplici e frictionless per i clienti, a vantaggio di istituzioni finanziarie, aziende e consumatori. Nexi sfrutterà l’infrastruttura cloud sicura e l’ecosistema di partner di Microsoft per estendere le proprie soluzioni di pagamento digitale ai mercati europei. Oltre ai vantaggi per gli utenti finali, vedo il potenziale di questa diffusione per promuovere l’innovazione nel settore, creando nuove opportunità per ISV e startup. Anche Microsoft beneficerà delle capacità e delle soluzioni Nexi per il proprio e-commerce in diversi mercati europei.

Gli aspetti chiave della collaborazione

Chiudiamo ricapitolando gli aspetti chiave della collaborazione, come riportati nel comunicato stampa diffuso.

Nexi ha scelto Microsoft come preferred cloud provider per i servizi e le soluzioni cloud Azure nel percorso di trasformazione delle proprie piattaforme e dei propri data center.

Microsoft ha selezionato Nexi come uno dei principali fornitori di servizi di pagamento per le attività online nei maggiori mercati europei.

Nexi e Microsoft intendono collaborare nell’integrazione delle funzionalità di pagamento nelle soluzioni Microsoft e di un go-to-market congiunto verso gli Independent Software Vendor (ISV), al fine di realizzare scenari verticali e casi d’uso rilevanti per le aziende e le realtà che operano nei mercati di interesse.

Microsoft e Nexi intendono collaborare per creare soluzioni e servizi congiunti, comprese proposte per le PMI e per il mondo corporate, integrando le soluzioni di Nexi nei servizi e nelle soluzioni cloud di Microsoft.

