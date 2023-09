NFON: telefonia integrata per la Business Integration

La Business Integration è una strategia fondamentale per ottimizzare le risorse di un’azienda e combinare in modo efficiente gli strumenti per la produttività. Ma in cosa consiste l’integrazione aziendale? Per rispondere a questa domanda possiamo partire da un dato: secondo uno studio di Pegasystems, ad oggi i lavoratori utilizzano mediamente 35 applicazioni differenti, passando da una all’altra oltre 1.100 volte in un giorno. In buona parte dei casi si tratta di soluzioni per la comunicazione (telefono, posta elettronica, messaggistica istantanea) e di software per la gestione delle vendite e la clientela come i CRM (Customer Relationship Management).

In un panorama di questo tipo, coordinare un team di collaboratori e sincronizzare il funzionamento di sistemi, applicazioni, dati e processi potrebbe risultare molto complesso. Per questo motivo nasce il concetto di Business Integration che permette di allocare meglio le risorse e di rispondere più rapidamente alle richieste della clientela. Immaginate un contesto di customer care in cui qualsiasi interazione con gli utenti (sia essa via chatbot, e-mail, WhatsApp o telefono) viene registrata immediatamente nel CRM, i suoi dati diventano immediatamente accessibili ad ogni nuovo contatto ed è più facile ed immediato soddisfarne le esigenze. Nel contempo si raccolgono e si possono condividere informazioni preziose per i processi decisionali, adattandosi più facilmente ai continui cambiamenti del mercato.

Questa è la Business Integration e quando parliamo di integrazione telefonica NFON diventa un punto di riferimento per chi desidera risparmiare tempo, aumentare la produttività dei collaboratori, nonché integrare la telefonia aziendale in Cloud con CRM, ERP e Microsoft Teams o tramite un Contact Center avanzato.

Chi è NFON?

Oggi un cliente che vuole comunicare con un’azienda ha a disposizione tantissime alternative, basti pensare ai social media, alle chat e alle e-mail. Senza contare che l’Intelligenza Artificiale permette ormai di creare chatbot sempre più in grado di affrontare interazioni complesse in linguaggio naturale. Nonostante ciò, le chiamate vocali rimangono il mezzo di comunicazione preferito dagli utenti perché le persone desiderano avere un contatto umano anche quando si parla dei loro acquisti di prodotti e servizi. Come garantire una customer experience personalizzata azzerando le perdite di tempo e massimizzando la produttività? Tramite una piattaforma in grado di far comunicare tutti gli strumenti aziendali e di fornire in tempo reale le informazioni necessarie per offrire un’assistenza efficace.

NFON è un provider che offre soluzioni di telefonia integrata, una componente irrinunciabile della Business Integration dove le comunicazioni contribuiscono allo sviluppo digitale dei processi aziendali e lo semplificano. Grazie a NFON, l’operatività dei dipendenti diventa più efficiente perché funzionalità avanzate come la gestione delle code di chiamata, le videocall e l’IVT sono facilmente accessibili. Le spese si riducono permettendo di limitare i costi per la manutenzione dei sistemi e, nel contempo, il servizio clienti diventa più personalizzato, e più tempestivo, anche per la possibilità di instradare automaticamente le chiamate al team più adatto alle diverse richieste dei clienti.

L’integrazione telefonica di NFON si traduce in ambienti di lavoro dove dipendenti in sede, lavoratori da remoto e filiali possono interagire tramite un’infrastruttura di comunicazione centralizzata, scalabile in base alle esigenze di business. A ciò si aggiungono strumenti specifici per le aziende che offrono servizio clienti, per l’analisi dei dati e per la reportistica con cui valutare le performance delle chiamate, individuare punti di forza e rimuovere le criticità incrementando i margini di crescita.

NFON offre diverse soluzioni di comunicazione aziendale in Cloud. Scopriamo nel dettaglio quelle più importanti per sfruttare pienamente i vantaggi della Business Integration.

Cloudya

Cloudya di NFON rappresenta l’evoluzione dei centralini aziendali e integra molte più funzionalità di un centralino tradizionale. Esso permette rendere il proprio staff raggiungibile su qualunque device indipendentemente da dove ci si trova. Il dipendente potrà scegliere di utilizzare lo smartphone, il PC, il tablet o anche il telefono fisso e sarà sempre sicuro di poter comunicare senza interruzioni.

Uno dei punti di forza di Cloudya risiede nel fatto che non si tratta di una soluzione dedicata alla sola telefonia. È infatti integrabile con più di 300 applicazioni CRM per la gestione clienti, tramite una procedura semplificata che richiede pochissimi click. Con il servizio CRM Connect di Cloudya tutti i dati sono a portata di mano durante ogni chiamata, pronti per essere utilizzati per fornire informazioni ed assistenza ai clienti.

Inoltre, grazie alla sua funzione Meet&Share, integrabile con Outlook, Cloudya diventa uno strumento per l’organizzazione e la programmazione di videoconferenze fino a 25 partecipanti, interni ed esterni all’azienda.

Integrazione per Microsoft Teams

La possibilità di integrare NFON con Microsoft Teams permette, a chi lo desidera, di rimuovere definitivamente il centralino telefonico e di utilizzare la sola piattaforma di collaboration di Microsoft per le collaborazioni e le comunicazioni con i colleghi e la clientela. Questi ultimi diventano quindi raggiungibili senza sforzo tramite un’unica applicazione sicura, scalabile e versatile per aziende di tutte le dimensioni.

Questa soluzione permette di scegliere tra tre formule differenti: l’applicazione Cloudya per Microsoft Teams, l’integrazione su misura attraverso Direct Routing e Operator Connect con cui sfruttare NFON come operatore di telefonia interno a Teams.

NFON offre un Contact Center omnicanale in Cloud che ha il vantaggio di essere facilmente utilizzabile e completamente personalizzabile. Tutti i canali di comunicazione con la clientela possono essere gestiti tramite una singola interfaccia, senza dover passare da un’applicazione all’altra e con un notevole risparmio di tempo.

Con Contact Center Hub gli agenti possono gestire le comunicazioni via posta elettronica, telefonia, WhatsApp, chat Web based, SMS, Teams, Facebook Messenger, CRM, video e non solo facendo riferimento sempre alla stessa piattaforma. Le aziende hanno così a disposizione una reportistica avanzata per verificare il buon andamento della customer care.

Inoltre, di recente sono state aggiunte a Contact Center Hub nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI), in grado di supportare gli agenti di contact center nel comporre e modificare in automatico i testi da inviare ai clienti, e altre funzioni per prioritizzare ed efficientare le comunicazioni.

Nhospitality

Nhospitality è un servizio di comunicazione integrata in Cloud dedicato alle strutture ricettive, anche per le grandi catene alberghiere. Si tratta di una piattaforma appositamente ottimizzata per massimizzare l’efficienza dei processi telefonici legati ai servizi in hotel, senza la necessità di dover acquistare hardware aggiuntivo.

Pensato per chi vuole offrire una guest experience di qualità elevata, Nhospitality e integrabile con il PMS (Property Management System) utilizzato in hotel e integra funzioni IVR (Interactive Voice Response).

Conclusioni

NFON offre soluzioni in Cloud per la comunicazione unificata che semplificano i processi di Business integration. Si tratta di piattaforme complete che permettono di azzerare i costi di manutenzione, abilitare le nuove modalità di lavoro come l’hybrid working o il remote working e di gestire qualsiasi contatto con clienti e collaboratori tramite un’unica interfaccia centralizzata. Integrabili con centinaia di CRM e con Microsoft Teams, le comunicazioni cloud di NFON offrono funzionalità avanzate che non sarebbero disponibili con un comune centralino telefonico.

Per saperne di più, è possibile partecipare ai prossimi Webinar sul tema Business Integration di NFON, l’11 e il 20 Ottobre, iscrivendosi tramite questo link, o visitare la pagina dedicata alle soluzioni di integrazione, cliccando qui.

In collaborazione con NFON