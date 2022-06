NFT: corso Completo con certificato a soli 12,99€ per poche ore

Blockchain, criptovalute, NFT: tre realtà che fanno parte di un mondo vastissimo, ormai sempre più in evoluzione. Saper cavalcare l’onda delle nuove tecnologie è fondamentale per assicurarsi il successo della propria attività. Per questo motivo Stefano Rossi, professione NFT Project Manager, ha realizzato il corso “NFT – Il corso completo certificato” per guidare, passo dopo passo, alla comprensione e conoscenza del mondo degli NFT. Grazie alla promozione attiva potrai ottenere il corso al prezzo speciale di 12,99 euro ancora per poche ore.

NFT: il corso completo

Ben sessanta lezioni (dalla durata complessiva di cinque ore) compongono questo interessante conto. Al suo interno troverai consigli e indicazioni per NFT, blockchain e criptovalute, ma anche wallet e smart contract. Non serve avere alcuna conoscenza pregressa per accedere a questo corso: partirai dalle basi, un passo per volta, studiando man mano tutte le migliori strategie per evitare lo spreco di soldi oppure per valutare le migliori blockchain. Man mano diventerai sempre più esperto e non avrai alcun problema a muoverti all’interno di questa vasta fetta di mercato. Gestire tutti i tuoi progetti NFT in ottica marketing sarà un gioco da ragazzi.

Basterà avere un computer e una connessione Internet per avere accesso a tantissime nuove conoscenze. Il corso è rivolto a tutti gli appassionati di tecnologia, artisti, disegnatori, sviluppatori e programmatori che vogliono imparare a conoscere e sfruttare al meglio i Non-Fungible-Tokens. Ma non solo: questo corso fa per te anche se sei un influencer che vuole iniziare a monetizzare, ai marketer che vogliono sfruttare le potenzialità del web 3.0 e ai titolari di piccole e medie imprese che desiderano intraprendere modelli di business rivoluzionari.

Il corso è in costante aggiornamento.

