Niente più password dimenticate con NordPass: ora in sconto del 43%

Password dimenticate? Capita a tutti, soprattutto quando ne gestiamo decine o addirittura centinaia per diversi account online. La frustrazione di non riuscire ad accedere ai propri dati può essere davvero fastidiosa, e spesso si traduce in perdite di tempo e di produttività.

Per fortuna, esistono dei modi per evitare questo problema: uno dei più efficaci è utilizzare un password manager come NordPass.

NordPass: il tuo alleato contro le password dimenticate

NordPass è un password manager sicuro e affidabile che ti permette di archiviare tutte le tue chiavi di accesso in un unico luogo sicuro. Quindi, non dovrai più preoccuparti di ricordarle tutte o di perderle: saranno accessibili con un unico clic, protette da una master password robusta e crittografata.

Ecco quali sono tutti i vantaggi di NordPass:

Salvataggio illimitato di password e passkey: archivia tutte le tue credenziali in un unico posto sicuro, senza limiti di spazio.

archivia tutte le tue credenziali in un unico posto sicuro, senza limiti di spazio. Salvataggio e compilazione automatici: NordPass compila automaticamente i moduli di login su siti web e app, risparmiandoti tempo e fatica.

NordPass compila automaticamente i moduli di login su siti web e app, risparmiandoti tempo e fatica. Generatore di password complesse: crea password univoche e sicure per tutti i tuoi account.

crea password univoche e sicure per tutti i tuoi account. Scansione del web per fughe di dati: controlla se le tue password sono state compromesse in violazioni di dati e prendi le opportune precauzioni.

controlla se le tue password sono state compromesse in violazioni di dati e prendi le opportune precauzioni. Autenticazione a più fattori: aggiungi un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account con l’autenticazione a due fattori (2FA).

Con NordPass Premium, avrai accesso anche a una serie di funzionalità avanzate che ti permetteranno di gestire le tue password con ancora più sicurezza e comodità:

Riconoscimento biometrico: accedi ai tuoi dati con un semplice tocco del dito o con il tuo volto.

accedi ai tuoi dati con un semplice tocco del dito o con il tuo volto. Condivisione sicura delle password: condividi le tue password con persone fidate in modo sicuro e controllato.

condividi le tue password con persone fidate in modo sicuro e controllato. Compilazione automatica dei moduli online: compila automaticamente moduli di ogni tipo, non solo quelli di login.

compila automaticamente moduli di ogni tipo, non solo quelli di login. Accesso su più dispositivi: sincronizza le tue password su tutti i tuoi dispositivi, sempre al sicuro e accessibili.

In questo momento, NordPass offre una promozione imperdibile: sconto del 43% sul suo servizio Premium. L’offerta rende così NordPass ancora più accessibile, al prezzo irrisorio di appena 1,69 euro al mese per i primi 2 anni. Niente più password dimenticate!