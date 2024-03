Nikon compra RED: l'acquisizione è ufficiale

Dopo aver detto addio alle fotocamere reflex per concentrarsi esclusivamente sul catalogo mirrorless, Nikon annuncia oggi un ennesimo step evolutivo per il suo modello di business: è quello che passa dall’acquisizione del 100% della statunitense RED (per esteso RED Digital Cinema). Con questa mossa, il gruppo giapponese mette un piede nell’ambito delle soluzioni offerte ai professionisti del piccolo e grande schermo. Curiosamente, lo ha reso noto proprio nei giorni che vedono andare in scena la cerimonia degli Oscar.

RED diventa una sussidiaria di Nikon

Si tratta delle società fondata nel 2005 da Jim Jannard, già creatore di Oakley, l’azienda degli occhiali ora controllata da EssilorLuxottica. Attualmente conta circa 220 dipendenti ed è attiva nella produzione di videocamere high-end destinate al mondo del cinema e della televisione.

Alcuni dei dispositivi del marchio, come ONE 4K e V-RAPTOR [X], sono stati utilizzati in Squid Game, Peaky Blinders, Captain Marvel, Guardiani della Galassia Vol. 3, Planet Earth II, Mindhunter e La Regina degli Scacchi. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul piatto dalla società giapponese per giungere alla stretta di mano.

RED diventa così a tutti gli effetti una sussidiaria di Nikon. Continuerà a realizzare e a commercializzare le videocamere attraverso il proprio brand. L’obiettivo è chiaro e messo nero su bianco nel comunicato stampa diffuso, di cui riportiamo un estratto in forma tradotta.

Nikon farà leva su questa acquisizione per espandersi nel mercato in rapida crescita delle videocamere digitali professionali per il cinema, basandosi sui business e sui network di entrambe le aziende, promettendo un futuro entusiasmante per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti che continueranno ad ampliare i confini di ciò che è possibile nella produzione di film e video.

Curiosamente, nel 2022, RED ha denunciato Nikon, accusandola di aver impiegato senza autorizzazione una propria tecnologia coperta da brevetto per la compressione dei dati sulla fotocamera Z9.