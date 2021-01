Meno ingombrante di una reflex e di una mirroless, Nikon Coolpix A1000 offre un’ottima versatilità grazie all’accoppiata formata dall’ottica e dal sensore equipaggiati, non costringendo a portare in giro con sé diversi obiettivi. Oggi la fotocamera compatta è proposta su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Sconto Amazon sulla fotocamera Nikon Coolpix A1000

Integra un sensore da 16 megapixel e la possibilità di spingersi fino allo zoom ottico 35x (con ottica NIKKOR) per catturare ogni dettaglio di quanto inquadrato anche dalle lunghe distanze. Non mancano nemmeno il supporto al formato RAW, la registrazione video 4K e i moduli WiFi-Bluetooth per la connettività. Come si può osservare nell’immagine qui sotto sul retro trova posto un display touch da 3 pollici che ruota in modo da semplificarne l’utilizzo in ogni situazione.

Considerando la qualità del comparto ottico e le tante funzionalità offerte è difficile chiedere di più a una compatta con una spesa tanto contenuta. Lo sconto proposto da Amazon per la Nikon Coolpix A100 al prezzo di 359,00 euro invece di 449,00 euro come da listino è temporaneo: gli interessanti non perdano tempo.