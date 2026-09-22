Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia in super sconto

Vivi la libertà dei giochi portatili con una delle migliori console del momento a un prezzo davvero molto interessante. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello la Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia incluso a 514 euro circa, invece che 539,99 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino che ti abbiamo segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Nintendo e dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare più di 25 euro sul totale. In pratica Pokemon Pokopia è quasi in omaggio. Inoltre poi dilazionare il pagamento in tre rate da 180,37 euro a interessi zero con Klarna.

Nintendo Switch 2 con Pokemon Pokopia a un prezzone

La Nintendo Switch 2 è una delle console più interessanti per chi vuole giocare in totale libertà ovunque e in qualsiasi momento. In questa versione avrai la bellezza di 256 GB di memoria interna che ti permette di avere tantissimo spazio per giochi, aggiornamenti e contenuti digitali. Inoltre il nuovo hardware ti permette di gestire giochi più performanti e graficamente più evoluti con una straordinaria fluidità.

Offre un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione FHD 1920 x1080 p e supporto HDR con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con i giochi compatibili. Collegandola al televisore può arrivare addirittura a una risoluzione 4K per un’esperienza ancora più coinvolgente. E poi troverai incluso il nuovo gioco Pokemon Pokopia, che offre un’esperienza diversa dai titoli classici della serie e ti permette di esplorare, costruire e creare il tuo ambiente dove vivere con i piccoli mostriciattoli.

Ci sarebbero ovviamente tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi vai adesso su eBay e acquista la tua Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia incluso a 514 euro circa, invece che 539,99 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.