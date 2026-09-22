 Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia in super sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia in super sconto

Vivi le avventure più belle con la mitica Nintendo Switch 2 da 256GB, che ora è in offerta su eBay con Pokemon Pokopia.
Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia in super sconto
Tecnologia Entertainment Videogame
Vivi le avventure più belle con la mitica Nintendo Switch 2 da 256GB, che ora è in offerta su eBay con Pokemon Pokopia.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Vivi la libertà dei giochi portatili con una delle migliori console del momento a un prezzo davvero molto interessante. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello la Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia incluso a 514 euro circa, invece che 539,99 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino che ti abbiamo segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Nintendo e dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare più di 25 euro sul totale. In pratica Pokemon Pokopia è quasi in omaggio. Inoltre poi dilazionare il pagamento in tre rate da 180,37 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistala in offerta su eBay

Nintendo Switch 2 con Pokemon Pokopia a un prezzone

La Nintendo Switch 2 è una delle console più interessanti per chi vuole giocare in totale libertà ovunque e in qualsiasi momento. In questa versione avrai la bellezza di 256 GB di memoria interna che ti permette di avere tantissimo spazio per giochi, aggiornamenti e contenuti digitali. Inoltre il nuovo hardware ti permette di gestire giochi più performanti e graficamente più evoluti con una straordinaria fluidità.

{title}

Offre un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione FHD 1920 x1080 p e supporto HDR con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con i giochi compatibili. Collegandola al televisore può arrivare addirittura a una risoluzione 4K per un’esperienza ancora più coinvolgente. E poi troverai incluso il nuovo gioco Pokemon Pokopia, che offre un’esperienza diversa dai titoli classici della serie e ti permette di esplorare, costruire e creare il tuo ambiente dove vivere con i piccoli mostriciattoli.

Nintendo Switch 2 256GB Memoria Colore Nero Bundle Gioco Pokemon Pokopia Joycon

Nintendo Switch 2 256GB Memoria Colore Nero Bundle Gioco Pokemon Pokopia Joycon

541,100,00€-5%
Vedi l’offerta

Ci sarebbero ovviamente tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi vai adesso su eBay e acquista la tua Nintendo Switch 2 da 256GB con Pokemon Pokopia incluso a 514 euro circa, invece che 539,99 euro, inserendo il codice promozionale SETT26 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Epson lancia quattro nuovi proiettori 4K: fino a 500 pollici

Epson lancia quattro nuovi proiettori 4K: fino a 500 pollici
iPhone 18 Pro è facile da riparare, ma lo schermo complica tutto

iPhone 18 Pro è facile da riparare, ma lo schermo complica tutto
L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps

L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps
Solo 60€ per queste cuffie JBL pazzesche

Solo 60€ per queste cuffie JBL pazzesche
Epson lancia quattro nuovi proiettori 4K: fino a 500 pollici

Epson lancia quattro nuovi proiettori 4K: fino a 500 pollici
iPhone 18 Pro è facile da riparare, ma lo schermo complica tutto

iPhone 18 Pro è facile da riparare, ma lo schermo complica tutto
L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps

L'iPhone Duo si surriscalda quando registra video in 4K a 60 fps
Solo 60€ per queste cuffie JBL pazzesche

Solo 60€ per queste cuffie JBL pazzesche
Michea Elia
Pubblicato il
22 set 2026
Link copiato negli appunti