Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay

Se per Natale vuoi fare un regalo speciale o vuoi farti un regalo unico, sappi che Nintendo Switch 2 + Mario Kart è in sconto. La console di ultima generazione regala divertimento infinito a tutte le età e in tutte le modalità. Da solo, in compagnia ma anche scoprendo un nuovo modo di godersi il mondo online. Grazie al codice sconto PSPRCYBER25 su eBay, il prezzo scende a soli 454,90 euro: comprala subito e usalo al carrello.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è il bundle di cui non fare a meno sotto il tuo albero di Natale. La console di ultima generazione aggiunge tante migliorie e novità rispetto alle sue sorelle precedenti. Per divertirti è un toccasana e, come sempre, rimane una delle più pratiche sul mercato. La frutti nelle classiche tre modalità (portatile, da tavolo, in dock) ma hai una novità assoluta: i Joy Con li puoi impugnare come se fossero dei veri e propri mouse per una gestualità tutta da scoprire.

Quali sono le caratteristiche principali della console? Anzitutto il display LCD è più grande e regala una visione in Full HD quando la usi in modalità portatile e 4K quando la agganci al suo dock. I Joy Con ora si collegano magneticamente alla tua Switch e offrono una presa salda e sicurissima. Sia sulla parte superiore che inferiore ci sono delle porte USB C per consentire la ricarica e per poter abbinare degli accessori. Ad esempio la webcam ufficiale con cui giochi in compagnia degli amici. Infatti, se sei amante del multiplayer o del co-op, Switch 2 introduce un sistema di chat per creare gruppi e rimanere in contatto con le persone che ami.

All’interno della confezione trovi Mario Kart World, un nuovo titolo dedicato alle corse di macchine. Completamente rivisitato, il gioco ti consente di divertirti e di testare subito la potenza della console con un sistema rivisitato e che rende le mappe uniche nel loro genere.

Collegati su eBay e acquista Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 454,90 euro con il codice PSPRCYBER25.