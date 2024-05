Nintendo Switch su Amazon il prezzo crolla a soli 236€!

Nintendo Switch: prezzo imbattibile su Amazon

La Nintendo Switch offre un’esperienza di gioco unica, combinando la versatilità di una console da casa con la portabilità di un dispositivo mobile. Questa console ibrida permette di giocare ovunque e in qualsiasi momento, trasformandosi facilmente da una console da salotto a un dispositivo portatile. La capacità di collegare fino a 8 console Switch per sessioni multiplayer locali rende ogni partita un evento sociale, mentre l’abbonamento al servizio online Nintendo offre l’opportunità di sfidare giocatori di tutto il mondo.

La Nintendo Switch è dotata di due controller Joy-Con, uno per lato, che possono essere utilizzati in vari modi: impugnati verticalmente, orizzontalmente, o uno per mano. Questa flessibilità è perfetta per adattarsi a diversi stili di gioco. I Joy-Con includono funzionalità avanzate come il rumble HD, che offre un feedback tattile estremamente realistico per risultati entusiasmanti e magici, e quello destro anche una telecamera IR di movimento che riesce a riconoscere la forma, la distanza e il movimento degli oggetti.

Con questa imperdibile promozione su Amazon, potete portarvi a casa la Nintendo Switch per soli 236,99 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti. Considerate che avete incluso nel prezzo le spedizioni rapide e gratuite con Amazon Prime e potreste decidere anche di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis.