NiPoGi J4125: il Mini PC Stick pronto ad accogliere Windows 11

Se sei alla ricerca di un Mini PC, ma ti preoccupa il supporto a Windows 11, abbiamo una soluzione davvero interessante. Si tratta del Mini PC Stick NiPoGi J4125, un vero e proprio computer tascabile, già pronto per l’aggiornamento al nuovo OS di Microsoft.

Mini PC Stick NiPoGi J4125: caratteristiche tecniche

A muovere il PC, infatti, ci pensa un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A supportarlo ci sono 6GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione dei dati. Parliamo chiaramente di una configurazione senza enormi pretese, ma considerando le dimensioni le performance risultano davvero eccellenti. Un merito va sicuramente al sistema di dissipazione attivo. Grazie ad un generoso heatsink ed una microventola piuttosto silenziosa, riesce a mantenere temperature ottimali anche a pieno carico. Una soluzione perfetta, quindi, per chi desidera avere un PC sempre con sé, abbastanza piccolo da entrare in tasca. Ideale per gli studenti e i professionisti, ma perfetto anche come media center al posto dei tradizionali TV Box. Con la proposta di NiPoGi è possibile unire l’intrattenimento in streaming di Prime Video, Netflix e Disney+ con l’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Sono presenti due porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di collegare periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive per backup rapidi o trasferimenti di singoli file. Una buona soluzione per espandere la memoria nel caso in cui i 128GB integrati si rivelassero insufficienti. Incredibile la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Nel complesso uno strumento davvero potente, con dimensioni di poco maggiori ad una semplice pendrive.

Grazie ad un coupon di 25 euro, che si somma allo sconto preapplicato, il Mini PC Stick NiPoGi J4125 può essere acquistato su Amazon a soli 194,90 euro per un risparmio di 35 euro sul prezzo di listino.