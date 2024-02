Non perdere l'occasione dell'anno: CyberGhost scontata dell’83% + 4 mesi gratis

Se pensavi che l’offerta precedente di CyberGhost fosse già eccezionale di suo, allora non sai ancora che il provider VPN sta alzando ulteriormente l’asticella con un’offerta che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire.

Stavolta, l’attenzione è tutta sul piano biennale, che adesso è scontato dell’83%. Una riduzione questa che non troverai da nessun altro provider VPN.

E non finisce qui: adesso, i mesi extra di servizio gratuiti sono passati da 2 a 4. Ciò vuol dire che, abbonandoti oggi, otterrai in totale 28 mesi al costo di 2,03€ al mese.

Proteggi la tua privacy online con CyberGhost

Se la tua privacy online ti sta a cuore, non rinunciare alla protezione di CyberGhost. Le VPN sono state create per crittografare il traffico Internet; in questo modo, la tua attività online sarà nascosta alla vista di provider internet e hacker.

Pagando soltanto 1€ in più al mese, puoi anche accedere alla Security Suite per Windows, così trasformerai la VPN in una soluzione completa per la tua sicurezza online.

Se lo streaming proveniente da tutto il mondo è il tuo passatempo quotidiano, CyberGhost è provvisto di server ottimizzati per questo scopo che non solo ti consentono di superare le restrizioni geografiche, ma di guardare i contenuti senza limiti di banda.

La protezione contro gli attacchi DDoS mette al riparo i tuoi dispositivi da malware, dal tracciamento online e da altre minacce digitali.

Vista la lunga durata dell’abbonamento e i mesi extra offerti, non c’è momento migliore di questo per sottoscrivere un piano. L’offerta potrebbe finire molto presto, quindi non tergiversare troppo: clicca sul bottone qui sotto, acquista il servizio e inizia a proteggere la tua connessione online senza restrizioni e limiti di banda!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.