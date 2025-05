Non perdere l’occasione di rendere smart il tuo riscaldamento con Tado° X

Vuoi rendere la tua casa davvero smart? Acquista il termostato intelligente Tado° X in offerta su Amazon a 79,99€ con il 41% di sconto. È un dispositivo fondamentale, facile da installare, per controllare (anche a distanza) il riscaldamento della tua casa e avere così più comfort, meno consumi e un maggiore risparmio.

3 ragioni per scegliere il termostato intelligente Tado° X

Controllo preciso stanza per stanza

Gestione smart via app o voce

Facile da installare e cablato per massima stabilità

Il tuo riscaldamento diventa smart con il tesmostato tado°

Una volta acquistato puoi installare facilmente il termostato intelligente Tado° X. Funziona anche offline e puoi abbinarlo alla tua caldaia a gas tradizionale o all’impianto a pompa di calore o quello a pavimento con termostato cablato.

Una volta installato ti basterà scaricare l’app sul tuo smartphone, configurare il dispositivo e iniziare a beneficiare di un’esperienza completamente nuova. Il vantaggio dei termostati smart, e in modo particolare del termostato intelligente Tado° X, è che puoi non solo pianificare la temperatura a seconda delle tue esigenze o del clima di quella singola giornata, ma anche di rilevare la presenza di finestre aperte, accedere a funzionalità di sicurezza e di monitorare costantemente eventuali anomalie o problemi.

Metti che una sera inviti i tuoi amici a casa e stai facendo tardi a lavoro e non puoi modificare il controllo dell’impianto di riscaldamento o che ti sei dimenticato di spegnere l’accensione per quel weekend che trascorrerai fuori: con il termostato intelligente Tado° X risolvi tutti questi problemi in maniera semplice ed efficiente.

Ideale per chi…

Vuole ampliare un impianto tado° X esistente

Desidera una casa davvero smart

Ha già tado° X, ma NON la versione V3+

Approfitta dell’offerta a tempo per avere il 41% di sconto sul termostato intelligente Tado° X.