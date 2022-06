Non puoi non avere una VPN nel 2022, ecco perché

Navigando in rete avrai sicuramente sentito parlare delle VPN. Ti sarai chiesto cosa sono, perché le offerte sono tanto ricercate e soprattutto perché tutti sembrano convinti di sottoscrivere un abbonamento da circa 2 euro al mese per sfruttare queste reti virtuali private.

Adesso ti spiegheremo in parole povere come funziona una VPN e perché di questi tempi è vantaggioso averne una, specialmente con i prezzi bassi che puoi trovare in giro tra offerte e promozioni. Le parole chiave sono essenzialmente tre: anonimato, sicurezza e privacy. Non male, vero?

Cos’è una VPN e perché dovresti averla

Una VPN è una rete virtuale privata che ti permette di creare una sorta di connessione sicura tra te e internet. Fai finta di trovarti all’interno di un enorme tunnel virtuale che ti protegge da qualsiasi pericolo, oltre a permetterti di evitare di essere tracciato. Una volta che attivi la tua rete, avrai subito questi vantaggi:

Anonimato : puoi mascherare il tuo indirizzo IP e la posizione dalla quale sei connesso e nessuno può ricevere quelle informazioni, neanche chi ti fornisce il servizio VPN

: puoi mascherare il tuo indirizzo IP e la posizione dalla quale sei connesso e nessuno può ricevere quelle informazioni, neanche chi ti fornisce il servizio VPN Sicurezza : rimani al sicuro da possibili attacchi informatici e le chance di essere vittime di una truffa sono ridotte al minimo

: rimani al sicuro da possibili attacchi informatici e le chance di essere vittime di una truffa sono ridotte al minimo Privacy: i servizi VPN ti permettono di utilizzare diversi indirizzi IP, che fanno sì che tu possa mascherare la tua posizione e accedere ad esempio ai contenuti stranieri del catalogo di servizi come Netflix o, soprattutto, a siti web e servizi solitamente inaccessibili dal paese in cui ti trovi

In questi tre punti ritrovi riassunto essenzialmente tutto il sostanziale funzionamento di una VPN. Poi, i modi di utilizzarle sono diversi: puoi trovarti magari all’estero e non voler rinunciare alla partita di calcio della tua squadra del cuore. Grazie ad una VPN puoi farlo: sfrutti l’abbonamento che hai in Italia e non devi dunque pagarne un altro.

È solo un esempio, ma immagina essenzialmente la possibilità di connetterti virtualmente ad ogni parte del mondo con tutti i vantaggi che comporta questa situazione.

Quali sono le migliori VPN a cui abbonarsi?

In rete è possibile trovare diversi servizi e piattaforme VPN. Abbiamo selezionato le migliori presenti sul mercato, che permettono spesso di abbonarsi con un forte sconto e dei mesi di prova gratuiti.

In genere, tutti i servizi VPN permettono di usufruire di una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni, quindi sentiti libero di provare quelli che preferisci e poi decidere se continuare ad utilizzarli.

Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal. Tutti i pagamenti sono naturalmente protetti con le migliori tecnologie di criptazione.

