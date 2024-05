Non ricordi le password? Smetti di complicarti la vita inutilmente

La password del computer è semplice da ricordare. Quella per accedere alla propria casella di posta elettronica principale idem. I problemi iniziano quando occorre ricordare anche le credenziali per accedere a un e-commerce dove abbiamo da poco completato un acquisto, oppure per effettuare l’accesso a una newsletter a cui ci siamo iscritti qualche giorno fa.

Per evitare di cadere nella trappola di usare la stessa password per ogni servizio, esponendosi di fatto a malintenzionati più o meno qualificati, il consiglio è di affidarsi a un password manager, software in grado di salvare credenziali e passkey illimitate, conservandole in un luogo sicuro e sempre disponibile (anche offline). Uno dei migliori password manager in circolazione è NordPass, servizio progettato da Nord Security, l’azienda alle spalle di NordVPN (punto di riferimento nel settore VPN).

I vantaggi di NordPass

Non solo il salvataggio di un numero illimitato di password, ma anche la creazione di password complesse e la compilazione automatica dei moduli presenti nei siti web: questi i principali vantaggi di NordPass, che include inoltre la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, l’autenticazione a due fattori e il monitoraggio del web per trovare eventuali fughe di dati.

Uno strumento dunque completo, che semplifica la vita digitale di chiunque, facendo risparmiare tempo e denaro. A tutto questo si aggiungono anche l’identificazione delle password deboli e già usate in precedenza, la memorizzazione sicura dei dati di note e carte di credito, la possibilità di concedere l’accesso a password e passkey a un’altra persona selezionata in precedenza nell’eventualità di un’emergenza.

In queste ore NordPass Premium è in offerta a 1,49 euro al mese per i primi due anni invece di 2,99 euro, con 3 mesi extra in omaggio e una garanzia di rimborso di 30 giorni.