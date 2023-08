Non riutilizzare le stesse password: con LastPass ne ricordi a migliaia

Mantieni sempre alta la sicurezza online. Come? Ad esempio, non riutilizzando le stesse password per diversi account. E per ricordarle tutte, c’è LastPass: provalo gratuitamente per trenta giorni. Una delle caratteristiche distintive di LastPass è la sua facilità d’uso. Una volta salvate le tue password, avrai accesso immediato e sicuro a tutti i tuoi account, senza doverle ricordare manualmente.

Le caratteristiche principali di LastPass

LastPass non si limita alle password. Puoi utilizzare questa potente piattaforma per archiviare in modo sicuro una vasta gamma di informazioni, come dati di pagamento, tessere sanitarie, note personali e altro ancora. Tutto sarà criptato e accessibile solo a te. E se desideri condividere l’accesso ai tuoi account in modo sicuro con altre persone, LastPass offre la soluzione ideale. Puoi condividere l’accesso senza dover rivelare le tue password, garantendo la massima sicurezza per te e per coloro con cui condividi.

Hai mai avuto difficoltà a creare password complesse e uniche? LastPass ha la soluzione perfetta. Il generatore di password integrato crea password casuali e lunghe, garantendo la massima protezione per i tuoi account online.

Tutto questo (e molto altro) è disponibile a partire da soli 2,99 euro al mese. Una spesa irrisoria, che ti permetterà di avere accesso a tutte le funzionalità proposte da LastPass, che includono anche uno spazio di archiviazione cloud crittografato e Dark Web per avvisi di sicurezza e supporto tecnico prioritario.

Puoi provare le funzionalità di LastPass per un periodo di trenta giorni: approfittane e proteggi il tuo mondo digitale in modo efficace e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.