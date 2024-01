Non siamo abbastanza intelligenti per accogliere l'IA

Partiamo da un assunto base, dal quale non è possibile transigere poiché va considerato come assioma del nostro ragionamento: l’Intelligenza Artificiale è uno strumento. L’IA è qualcosa che potenzia, che velocizza o che coadiuva l’opera umana, ma ne è sempre e comunque sottoposta. Se non partissimo da questa considerazione, infatti, saremmo ormai già stabilmente in una dimensione differente nella quale l’IA ha avuto la meglio sull’uomo e probabilmente, a questo punto, già l’uomo sarebbe stato eliminato in quanto errore del sistema – ma è questo l’habitat delle distopie.

Contro le distopie

Se l’IA è qui per rimanere ed imporsi, prima ancora di chiedersi se potrà avere effetti devastanti come qualcuno tende a far ipotizzare, varrebbe la pena ribaltare la domanda per chiedersi: siamo abbastanza intelligenti per accogliere l’IA? Perché il rischio è che passeremo il prossimo decennio a chiederci quanto sia stupida l’IA, ma facendo ciò non faremo altro che perdere altro tempo utile per allontanare il giorno in cui l’IA diventerà un pericolo. Il bilanciamento tra potere e controllo, infatti, sarà in gran parte smosso dal gap di intelligenza tra l’uomo e la macchina.

Nei giorni scorsi ha fatto notizia il servizio Life2Vec, secondo il quale le probabilità di morte entro una “data limite” sarebbero migliorate dell’11% rispetto ai modelli del passato. Insomma: conoscendo alcuni dati del paziente diverrebbe molto più semplice prevederne la data di morte. Se tutto ciò fosse confermato – e adottato su larga scala – la cosa avrebbe effetti devastanti e tutto ciò per un semplice motivo: gli attuali modelli organizzativi e sociali sono basati su una naturale imprevedibilità, conditi da un’ampia marginalità di incognite e partoriti sul caos apparente dovuto all’impossibilità generale di mettere insieme i dati e unire i puntini.

Se strumenti come Life2Vec dimostrassero la propria affidabilità e venissero ampiamente utilizzati, le conseguenze sarebbero di vario tipo e facilmente prevedibili:

chi investirebbe in servizi pensionistici, se la previsione di morte fosse antecedente all’età pensionabile? Nell’ottica del tradizionale patto generazionale, inoltre, ogni sistema pensionistico verrebbe meno nel giro di breve

la condivisione del rischio tra utenti e assicurazioni sarebbe basata su dati nuovi, che andrebbero utilizzati in modo trasparente tra le parti per evitare uno sbilanciamento informativo che condizionerebbe l’investimento

la motivazione allo studio e al lavoro, nonché ad ogni ragionamento finanziario di lungo periodo, sarebbe pesantemente vincolato alla nuova consapevolezza

Life2Vec, tuttavia, è soltanto una delle applicazioni possibili e, in realtà, occorre immaginare un mondo nel quale non solo non si potrà vietare l’uso dell’IA, ma occorre pensarla come ad uno strumento sottile e pervasivo, tale da deviare ogni singolo processo in modo “intelligente”. A questo punto la palla torna nel nostro campo: siamo sufficientemente addestrati per interagire con un’intelligenza addestrata su di noi? Ne abbiamo le competenze, la profondità morale, lo spessore etico e la capacità di adattamento necessari?

Una cosa è certa: l’IA è qui per rimanere. Si imporrà, probabilmente con effetti meno entusiasmanti e meno devastanti di quanto l’hype non tratteggi, nel giro di un decennio permeando ogni ambito, creando nuovi lavori, eliminandone altri – nulla di nuovo, nulla che non accada dai tempi della rivoluzione industriale ad oggi. E non abbiamo bisogno di un neo-luddismo in chiave digitale, dovremmo essere almeno sufficientemente maturi da affrontare di petto questa sfida.

L’IA è una sfida utile

Ma questa sfida la si affronta non concentrandoci sull’AI (Artificial Intelligence), quanto sull’HU (Human Intelligence). I modelli scolastici, i tempi dell’apprendimento, le materie, gli argomenti, tutto va riletto alla luce di un genere umano che deve saper potenziare l’accesso generale alla cultura. E la cultura stessa andrà potenziata, sotto ogni profilo: inutile l’approccio binario a singhiozzo tra STEM e materie umanistiche, quando è chiaro come l’interdisciplinarità sia la chiave per far approdare il genere umano ad una nuova dimensione.

L’IA è un rischio che forse serviva. Serviva per spronare l’essere umano a riflettere su sé stesso, sul proprio rapporto con la Terra dopo averne raggiunti i limiti, sul rapporto con la tecnologia dopo averne abusato spesso senza vere contingenze con l’utilità. L’IA è un’occasione d’oro per non sentirci – una volta tanto – essere superiori che prevalgono per legge naturale, ma rischio potenziale per noi stessi e quindi costretti a maturare una nuova filosofia dell’essere.

Di questo abbiamo bisogno: di nuovi matematici e nuovi letterati, di nuovi filosofi e di nuovi fisici teorici. Di una nuova generazione del sapere. Ne nascerà una nuova musica per un nuovo mondo, dove l’IA sarà pilotata da computer quantistici e dove anche queste righe saranno lette con uno sbuffo come un residuo di un decadente Medioevo. Ognuno si senta investito della colpa, o dell’orgoglio, di ciò che verrà dopo di noi.