Non solo password: con NordPass proteggi note e carte di credito

I password manager sono strumenti ormai molto diffusi online. Il motivo di questo successo è semplice da capire: le parole d’accesso, sempre più lunghe, complesse e numerose, sono impossibili da memorizzare.

Alcuni strumenti di questo settore, però, vanno oltre alla classica gestione delle password. Sfruttando le stesse meccaniche, infatti, alcune piattaforme permettono di agire in maniera simile con:

dati relativi a carte di credito ( numeri e CVV );

( e ); codici fiscali ;

; codici di sicurezza ;

; note varie.

Ciò contribuisce alla realizzazione di un piccolo angolo sicuro sul Web, che permette di proteggere ma, allo stesso tempo, di avere sempre a portata di mano svariate informazioni preziose.

Qual è dunque il servizio che, sotto questo punto di vista, offre maggiori garanzie e qualità complessiva?

Note e carte di credito al sicuro ma anche a portata di mano? Ecco NordPass

La scelta di NordPass, sempre più diffusa tra gli utenti di tutto il mondo, non è casuale.

Stiamo infatti parlando di una piattaforma ideata e realizzata dalla stessa azienda di NordVPN. Un background a dir poco invidiabile sotto il punto di vista della cybersecurity.

Nello specifico, NordPass consente di generare, memorizzare e preservare un numero infinito di password. Lo spazio reso disponibile per le parole d’accesso è poi utilizzabile anche per carte di credito e note di vario tipo.

Il tutto per gestire in estrema semplicità, ma senza rinunciare alla sicurezza, dati che potrebbero altrimenti essere in grande pericolo. La condivisione con amici e colleghi facilitata poi, permette anche di condividere questi dati con persone fidate, senza particolari affanni.

L’attuale promozione di primavera, infine, rende NordPass ancora più interessante.

Questa iniziativa, con sconti che vanno fino al 50%, rendono ancora più alla portata di tutti questo password manager. Una soluzione ideale, tanto per i singoli utenti quanto per il contesto familiare o aziendale.

