Non ti dimentichi più nessuna password con questo trucchetto

Se anche tu ti trovi spesso a dover fare i conti con la necessità di gestire le password per accedere agli account, dai un’occhiata alla soluzione proposta da LastPass: non ne dimenticherai più nemmeno una, semplicemente perché non avrai bisogno di ricordarle. Il servizio, disponibile anche con una formula gratuita, ha tutto ciò che serve per proteggere le credenziali di accesso ai dati personali, ai conti e ai metodi di pagamento.

Password manager: perché scegliere LastPass

Il piano Free, che non prevede alcun costo, può essere attivato in pochi istanti e impostato su un dispositivo. Garantisce il supporto al salvataggio di un numero illimitato di password, il salvataggio e il riempimento automatico dei moduli, la condivisione dei codici segreti con una persona fidata, l’accesso con riconoscimento biometrico, il generatore di chiavi complesse da utilizzare nelle registrazioni, una dashboard dedicata e il monitoraggio del Dark Web alla ricerca di eventuali violazioni. Altri dettagli a proposito delle funzionalità incluse sono riportati alla pagina dedicata.

In alternativa, la formula Premium (a soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale) aggiunge la gestione delle password da tutti i dispositivi, 1 GB di spazio crittografato sul cloud per l’archiviazione dei file, la condivisione uno-a-molti, opzioni multifattoriali avanzate, l’accesso di emergenza e il supporto clienti personalizzato.

Infine, segnaliamo l’opzione Families (a 3,90 euro al mese con fatturazione annuale) che, come si intuisce dal nome, è destinata alle famiglie. Include ben 6 casseforti individuali e crittografate, indipendenti tra loro, una dashboard di amministeazione e il raggruppamento con condivisione degli elementi nelle cartelle.

Sono già milioni gli utenti che hanno deciso di scegliere LastPass per non dimenticare mai le loro password. Anzi, per non doverle più nemmeno ricordare, facendosi trovare pronti all’appuntamento con un futuro in cui non saranno più nemmeno necessarie, grazie all’impiego sempre più esteso di metodi come le passkey. Visita il sito ufficiale per saperne di più.