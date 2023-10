NordLocker: ENORME SCONTO del 70% sul cloud da 2TB

NordLocker sconta in grande stile il suo piano cloud da ben 2TB, tagliando il prezzo finale di ben il 70%. In questo modo è possibile acquistarlo a soli 4,69€ per beneficiare di numerose funzionalità di archiviazione e sicurezza.

Il cloud offre un’archiviazione protetta, sottoposta a backup frequenti, che è al tempo stesso possibile condividere in totale sicurezza con altri utenti.

NordLocker: offerta imperdibile sul cloud da 2TB

Il servizio cloud offerto NordLocker gira intorno al concetto di privacy. Non raccoglie o vende a terze parti i vostri dati personali, grazie a una politica “a conoscenza zero” adottata ormai da diverse aziende che offrono servizi analoghi. Con la crittografia end-to-end, i file e i dati rimangono sempre privati, con la garanzia che soltanto voi possiate accedervi.

Il cloud consente di sincronizzare all’istante tutti i dispositivi connessi, una volta che i file vengono caricati sull’archivio in rete. Anche durante la sincronizzazione, i file rimangono privati e sono sottoposti a cifratura, in modo che nessuno sia in grado di vederli senza la vostra autorizzazione.

NordLocker sottopone tutti i file a backup, proteggendoli da accessi non autorizzati, malware o perdite accidentali dei dispositivi e delle unità di archiviazione. Recuperate i vostri file quando necessario, senza alcun rischio.

Il caricamento dei file è molto semplice. L’interfaccia immediata del client permette di copiare istantaneamente i dati nel cloud, trascinandoli nella schermata dell’applicativo. In questo istante, il servizio provvedere da subito a cifrare i file e a sincronizzarli con i dispositivi che avete collegato.

Se avete necessità di condividere una copia dei vostri file o anche l’intero cloud con qualcuno, potete farlo in sicurezza con l’utilizzo di un codice di verifica univoco, garantendo una condivisione sicura in maniera del tutto semplice. È anche possibile condividere cartelle di sicurezza via mail con altri utenti NordLocker.

Approfittate ora dell’offerta e non lasciatevi scappare un cloud davvero capiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.