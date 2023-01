NordPass: 3 motivi per usarlo come password manager

Perché è fondamentale mettere al sicuro le informazioni personali, in particolare modo le password? Per impedire agli hacker di impadronirsene. Come proteggerle? Usando NordPass, un servizio password manager.

In effetti, quando si parla di violazione dei dati, il 61% coinvolge le password compromesse. È così facile farlo per gli hacker? In realtà, la maggior parte delle volte a facilitare loro il compito sono gli stessi utenti.

Perché proprio NordPass? Ci sono tre motivi più che validi per proteggere le password con questo servizio. Vediamoli di seguito.

Motivo n. 1: NordPass è un password manager versatile

NordPass è un servizio password manager molto versatile in quanto può essere usato su dispositivi diversi.

Basta semplicemente sottoscrivere l’abbonamento biennale in questa pagina al prezzo scontato del 43% e installarlo su un PC o altro dispositivo, come uno smartphone o tablet.

Si possono facilmente condividere le password grazie alla funzione di condivisione e, se una password viene aggiornata sullo smartphone, la stessa cosa accade sugli altri dispositivi.

Motivo n.2: una maggiore protezione dei dati

La protezione dei dati che garantisce NordPass è difficile trovarla altrove. Ciò grazie a tre sistemi diversi:

la crittografia XChaCha20 , un algoritmo molto potente ed efficiente;

, un algoritmo molto potente ed efficiente; l’ architettura zero-knowledge (a conoscenza zero), la quale garantisce che nessuno oltre all’utente possa vedere ciò che è archiviato nel vault crittografato, nemmeno NordPass;

(a conoscenza zero), la quale garantisce che nessuno oltre all’utente possa vedere ciò che è archiviato nel vault crittografato, nemmeno NordPass; l’autenticazione a più fattori, un ulteriore livello di sicurezza che, oltre all’immissione del master password, consente anche di verificare l’identità dell’utente.

Motivo n. 3: genera una password complessa

NordPass è in grado di generare in modo automatico password complesse, che poi andrà a memorizzare al suo interno, con la possibilità data all’utente di personalizzarla nel modo ritenuto più opportuno.

Inoltre, lo aiuta a scegliere password difficili da decifrare. Se l’utente genera una password facile da decifrare, NordPass lo avvisa e suggerisce una password migliore.

