NordPass: gestione password sicura da soli 1,29 €/mese

NordPass è la soluzione affidabile per gestire le tue password e proteggere i tuoi dati personali. NordPass è uno dei migliori password manager del 2024, e offre una combinazione unica di sicurezza avanzata, funzionalità user-friendly e prezzi competitivi grazie alle offerte attuali.

NordPass: il tuo alleato per la protezione delle password

Il Piano Premium di NordPass è disponibile da soli 1,19 €/mese, con funzionalità avanzate che renderanno per un’esperienza ancora più sicura e conveniente. Tra queste, lo scanner per le violazioni dei dati ti permette di verificare se le tue email sono state compromesse, mentre lo strumento per la salute delle password ti aiuta a identificare e migliorare le password deboli, ripetute o compromesse. Con la funzione di allegato di file, puoi aggiungere documenti importanti come carte di credito e note protette, e grazie all’accesso su più dispositivi potrai sincronizzare i tuoi dati su un numero illimitato di dispositivi.

Per le famiglie e i gruppi di amici c’è anche il Piano Family che permette di condividere le password con un massimo di sei utenti, offrendo un risparmio significativo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, NordPass offre un livello di sicurezza che pochi altri password manager possono vantare. Utilizza la crittografia XChaCha20 e Argon2, più sicura rispetto agli standard AES tradizionali, offrendo una protezione extra contro gli attacchi moderni. L’autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account, mentre l’accesso di emergenza permette a una persona di fiducia di accedere alle tue password in caso di necessità.

Per questi motivi, con NordPass, gestire le tue password diventa semplice e sicuro. Affidandoti a NordPass avrai un password manager potente, con funzionalità avanzate, sicurezza di primo livello e piani personalizzati per ogni esigenza. Visita il sito ufficiale e abbonati ora per rivoluzionare la tua sicurezza digitale.