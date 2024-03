NordPass: il piano Premium in offerta a 1,29€ al mese per 2 anni + 3 mesi gratis

NordPass, il password manager sviluppato da Nord Security (la stessa azienda dietro il servizio NordVPN), ha lanciato nelle ultime ore un’interessante offerta: il piano Premium è in promo a 1,29 euro al mese invece di 2,99 euro, per effetto di uno sconto del 56%. La promozione include anche tre mesi extra gratis.

Tra i vantaggi di NordPass Premium si annoverano la possibilità di salvare un numero illimitato di password e passkey, generare password complesse e identificare password deboli, riutilizzate e datate. In più offre una sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, protegge l’account personale con il riconoscimento biometrico e integra l’autenticazione a più fattori.

NordPass Premium in sconto del 56% sul sito ufficiale

Un password manager come NordPass è di gran lungo più sicuro ed efficace rispetto alle soluzioni integrate nei principali browser web, tra cui Chrome, Safari ed Edge. Innanzitutto è disponibile su qualsiasi dispositivo, anche offline, aspetto chiave per un tema così importante.

A questo si aggiungono strumenti di sicurezza avanzati, tra cui l’Accesso di emergenza, il Mascheramento e-mail, il tool Salute password e il Rilevatore violazioni dati. Un ulteriore vantaggio è disporre di un generatore password di livello avanzato, grazie al quale è possibile creare password sicure e univoce all’istante.

Un plauso va anche alla gestione dei dati sensibili in modo efficiente. Ogni utente può infatti usare delle cartelle per raggruppare carte di credito, passkey e password, utilizzando gli allegati per poter disporre sempre dei documenti più importanti.

Il piano Premium di NordPass è in offerta a 1,29 euro al mese per due anni, grazie a uno sconto del 56% sul prezzo di listino. In più regala tre mesi extra gratuiti a tutti.