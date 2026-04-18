NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN ha lanciato una nuova offerta speciale sui piani della durata di due anni, ora in sconto fino al 76% con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Tutti i piani godono inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

Da anni NordVPN è uno dei fornitori VPN più veloci al mondo, ma il suo successo non si limita soltanto alla velocità. Tra le altre cose, infatti, garantisce una protezione fino a dieci dispositivi con un unico account e aiuta ad evitare le principali minacce informatiche come phishing, truffe e malware.

L’attuale promozione

L’offerta in corso sul sito ufficiale prevede fino al 76% di sconto sui piani di due anni. A beneficiare del risparmio più elevato è il piano Plus, ma il piano più economico è quello Base, ora disponibile a un prezzo inferiore a 3 euro.

Piano Base: 2,99 euro al mese , 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, si rinnova a 139,08 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-74%)

, 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, si rinnova a 139,08 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-74%) Piano Plus: 3,49 euro al mese , 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, si rinnova a 179,88 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-76%)

, 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, si rinnova a 179,88 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-76%) Piano Ultimate: 6,19 euro al mese, 148,56 euro per i primi 24 mesi invece di 513,36 euro, si rinnova a 256,68 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-71%)

Rispetto al piano Base, che di suo offre la medesima VPN degli altri profili, l’account Plus integra Threat Protection Pro (potente strumento proprietario anti-malware) e un password manager affidabile. Per quanto riguarda infine il piano Ultimate, oltre a tutte le funzionalità dei piani Base e Plus si sommano il monitoraggio di e-mail, carte di credito, numeri di telefono e carte d’identità, la protezione dalle truffe telefoniche, lo spazio di archiviazione cloud da 1 TB e una copertura di 5.000 euro contro le truffe informatiche.