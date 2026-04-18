 NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni
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NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni

Il servizio di rete privata virtuale è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per i primi 24 mesi con tanto di garanzia di rimborso.
NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni
Sicurezza VPN
Il servizio di rete privata virtuale è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per i primi 24 mesi con tanto di garanzia di rimborso.
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NordVPN ha lanciato una nuova offerta speciale sui piani della durata di due anni, ora in sconto fino al 76% con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Tutti i piani godono inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

Da anni NordVPN è uno dei fornitori VPN più veloci al mondo, ma il suo successo non si limita soltanto alla velocità. Tra le altre cose, infatti, garantisce una protezione fino a dieci dispositivi con un unico account e aiuta ad evitare le principali minacce informatiche come phishing, truffe e malware.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta speciale

L’attuale promozione

L’offerta in corso sul sito ufficiale prevede fino al 76% di sconto sui piani di due anni. A beneficiare del risparmio più elevato è il piano Plus, ma il piano più economico è quello Base, ora disponibile a un prezzo inferiore a 3 euro.

  • Piano Base: 2,99 euro al mese, 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro, si rinnova a 139,08 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-74%)
  • Piano Plus: 3,49 euro al mese, 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro, si rinnova a 179,88 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-76%)
  • Piano Ultimate: 6,19 euro al mese, 148,56 euro per i primi 24 mesi invece di 513,36 euro, si rinnova a 256,68 euro all’anno al termine del periodo promozionale (-71%)

Rispetto al piano Base, che di suo offre la medesima VPN degli altri profili, l’account Plus integra Threat Protection Pro (potente strumento proprietario anti-malware) e un password manager affidabile. Per quanto riguarda infine il piano Ultimate, oltre a tutte le funzionalità dei piani Base e Plus si sommano il monitoraggio di e-mail, carte di credito, numeri di telefono e carte d’identità, la protezione dalle truffe telefoniche, lo spazio di archiviazione cloud da 1 TB e una copertura di 5.000 euro contro le truffe informatiche.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 apr 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
18 apr 2026
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